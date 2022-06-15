Hummer на минималках: в Украине создали недорогой внедорожник для армии (видео)

Четырехместное багги "Мамай" отличается простой конструкции и может быть дополнено креплениями для пулемета или для носилок. Автомобиль подготовлен к серьезному бездорожью и может разворачиваться на месте.

Мастера из Львовской области создали новое багги для ВСУ. Внедорожник назвали "Мамай" и он уже прошел первые испытания. Его планируют запустить в производство, сообщил в Facebook один из создателей авто Тарас Крайник.

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[ + – ] Создатели багги готовы выпускать по 200 авто в месяц

"Мамай" — четырехместное багги очень простой конструкции. Он предназначен для разведки, доставки боекомплекта, вогневой поддержки или эвакуации раненых. Своим дизайном автомобиль немного напоминает уменьшенный в размерах Hummer.

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Украинский внедорожник оснащен лебедкой и трапами для болота, а при желании можно установить тент и откидное лобовое стекло из баллистического пластика. Днище прикрыто защитой.

[ + – ] Багги может использоваться для огневой поддержки и перевозки раненых

В салоне установлены пластиковые сиденья. Предусмотрены крепления для турели с пулеметом и двух ПТРК Javelin. Также есть небольшой багажник для боекомплекта, а позже планируют добавить крепления для перевозки носилок с ранеными.

[ + – ] Конструкция внедорожника предельно простая

Объем топливного бака составляет 45 л. У "Мамая" огромный клиренс в 400 мм, а ход подвесок достигает 320 мм. На всех колесах установлены дисковые тормоза. Кроме того, внедорожник получил гидравлический ручник, как на раллийных авто – он позволяет разворачиваться буквально на месте.

[ + – ] Багги отличается хорошей проходимостью

Разработчики готовы выпускать по 200 багги "Мамай" в месяц, но для этого нужны средства. Их планируют получить, продав на аукционе раритетные автомобили.

Ранее Фокус сообщал, что в Запорожье строят багги для армии. Их переделывают из старых гоночных авто.

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