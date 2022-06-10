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Авто Российско-украинская война

Украинцы превращают гоночные авто во внедорожники для армии (видео)

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Фото: скриншот/youtube | Армейские багги выпускают волонтеры из Запорожья

Автомобили, принимавшие участие в гонках на выживание, дорабатывают для армии. Они надежные, простые и могут передвигаться по бездорожью.

В Запорожье наладили выпуск специальных багги для защитников Украины. Переделывают их из старых гоночных автомобилей. Об этом рассказывает сюжет Радио Свобода.

Волонтер Владимир ранее строил речные катамараны, но с началом войны перепрофилировался на создание легких внедорожников для нужд ВСУ. Основой для них служат машины, принимавшие участие в так называемых гонках на выживание. Это самые разные модели – от ВАЗ-2108 до старых заднеприводных Ford.

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Автомобили подготовлены к суровым условиям эксплуатации
Фото: скриншот/youtube

Военнослужащие в таких автомобилях заинтересованы – техника крепкая, надежная, подготовлена к бездорожью и маневренная. Немаловажно, что в экстренной ситуации из такого автомобиля легко выбраться.

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Машины дорабатывают с учетом пожеланий военных. На них ставят внедорожную или даже тракторную резину, а в салоне устанавливают два либо четыре сиденья и крепление для турели с пулеметом. Также добавляют фаркоп для буксировки миномета или прицепа с боеприпасами.

Автомобили могут оснастить турелью для пулемета или фаркопом для буксирования прицепа

Поскольку на линии фронте автомобили – своего рода расходный материал, то работы у запорожских мастеров хватает. Вообще, подобные багги для армии делают во многих украинских городах – ранее их выпуск наладили в Черновицкой области.

Также Фокус писал, что украинцы создают легкие реактивные системы залпового огня и ставят их на обычные пикапы.