Пенсионеры и многодетная мать преодолели 2500 км и привезли авто для ВСУ (фото)

Норвежские волонтеры проехали через несколько стран, чтобы чтобы доставить автомобили в Украину. Ключи от техники уже передали военнослужащим.

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Автопарк ВСУ пополнили полноприводные внедорожники и пикапы. Привезли их в город Броды Львовской области волонтеры из Норвегии – 70-летние пенсионеры и мать пятерых детей. Об этом сообщается на странице горсовета Бродов в Facebook.

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[ + – ] Волонтеры из Норвегии проехали на машинах 2500 км

В общей сложности волонтеры передали защитникам Украины пять автомобилей – пикапы Nissan Navara NP300 и Mitsubishi L200, а также внедорожные Mitsubishi Outlander и Delica. Именно такая техника повышенной проходимости и нужна ВСУ. Капоты машин украсили украинскими флагами.

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Норвежцы не побоялись отправиться в дальнее путешествие. На автомобилях они преодолели около 2500 км и пересекли несколько стран Европы. Машины прибыли не пустыми, ведь их загрузили гуманитарной помощью — медикаментами, средствами защиты и предметами гигиены. Ключи от пикапов и внедорожников передали ВСУ в присутствии мэра Бродов.

[ + – ] Капоты авто украсили украинскими флагами [ + – ] Одна из волонтеров — мать пятерых детей [ + – ] Автомобили уже передали ВСУ [ + – ] Норвежские волонтеры откликнулись на призыв украинцев [ + – ] Машины загрузили гуманитарной помощью

На контакт с норвежцами вышли украинские волонтеры. В общей сложности они доставили уже 12 автомобилей из Европы и в Бродах налажено их техническое обслуживание. Ранее полученные автомобили уже трудятся в зоне боевых действий.

Также Фокус сообщал, что знаменитый ведущий телепередач Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон также стал волонтером и организовал закупку пикапов для Украины.