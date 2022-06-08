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Авто Российско-украинская война

Пенсионеры и многодетная мать преодолели 2500 км и привезли авто для ВСУ (фото)

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Пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, гуманитарная помощь, авто для армии, Nissan Navara, Mitsubishi L200
ВСУ получили пять авто повышенной проходимости

Норвежские волонтеры проехали через несколько стран, чтобы чтобы доставить автомобили в Украину. Ключи от техники уже передали военнослужащим.

Автопарк ВСУ пополнили полноприводные внедорожники и пикапы. Привезли их в город Броды Львовской области волонтеры из Норвегии – 70-летние пенсионеры и мать пятерых детей. Об этом сообщается на странице горсовета Бродов в Facebook.

Пикапы для ВСУ, авто для ВСУ, гуманитарная помощь, авто для армии, Nissan Navara, Mitsubishi L200
Волонтеры из Норвегии проехали на машинах 2500 км

В общей сложности волонтеры передали защитникам Украины пять автомобилей – пикапы Nissan Navara NP300 и Mitsubishi L200, а также внедорожные Mitsubishi Outlander и Delica. Именно такая техника повышенной проходимости и нужна ВСУ. Капоты машин украсили украинскими флагами.

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Норвежцы не побоялись отправиться в дальнее путешествие. На автомобилях они преодолели около 2500 км и пересекли несколько стран Европы. Машины прибыли не пустыми, ведь их загрузили гуманитарной помощью — медикаментами, средствами защиты и предметами гигиены. Ключи от пикапов и внедорожников передали ВСУ в присутствии мэра Бродов.

Капоты авто украсили украинскими флагами
Капоты авто украсили украинскими флагами
Одна из волонтеров — мать пятерых детей
Одна из волонтеров — мать пятерых детей
Автомобили уже передали ВСУ
Автомобили уже передали ВСУ
Норвежские волонтеры откликнулись на призыв украинцев
Норвежские волонтеры откликнулись на призыв украинцев
Машины загрузили гуманитарной помощью
Машины загрузили гуманитарной помощью
Капоты авто украсили украинскими флагами
Одна из волонтеров — мать пятерых детей
Автомобили уже передали ВСУ
Норвежские волонтеры откликнулись на призыв украинцев
Машины загрузили гуманитарной помощью

На контакт с норвежцами вышли украинские волонтеры. В общей сложности они доставили уже 12 автомобилей из Европы и в Бродах налажено их техническое обслуживание. Ранее полученные автомобили уже трудятся в зоне боевых действий.

Также Фокус сообщал, что знаменитый ведущий телепередач Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон также стал волонтером и организовал закупку пикапов для Украины.