Пенсіонери та багатодітна мати подолали 2500 км та привезли авто для ЗСУ (фото)

Норвезькі волонтери проїхали кілька країн, щоб доставити автомобілі в Україну. Ключі від техніки вже передали військовослужбовцям.

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Автопарк ЗСУ поповнили повнопривідні позашляховики та пікапи. Привезли їх до міста Броди на Львівщині волонтери з Норвегії — 70-річні пенсіонери та мати п'ятьох дітей. Про це повідомляють на сторінці міськради Бродів у Facebook.

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[ + – ] Волонтери з Норвегії проїхали машинами 2500 км

Загалом волонтери передали захисникам України п'ять автомобілів — пікапи Nissan Navara NP300 та Mitsubishi L200, а також позашляхові Mitsubishi Outlander та Delica. Саме така техніка підвищеної прохідності й потрібна ЗСУ. Капоти машин оздобили українськими прапорами.

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Норвежці не побоялися вирушити в далеку подорож. На автомобілях вони подолали близько 2500 км та перетнули кілька країн Європи. Машини прибули не порожні, адже їх завантажили гуманітарною допомогою — медикаментами, засобами захисту та предметами гігієни. Ключі від пікапів та позашляховиків передали ЗСУ у присутності мера Бродів.

[ + – ] Капоти авто прикрасили українськими прапорами [ + – ] Одна з волонтерів – мати п'ятьох дітей [ + – ] Автомобілі вже передали ЗСУ [ + – ] Норвезькі волонтери відгукнулися на заклик українців [ + – ] Машини завантажили гуманітарною допомогою

На контакт із норвежцями вийшли українські волонтери. Загалом вони доставили вже 12 автомобілів з Європи та в Бродах налагоджено їхнє технічне обслуговування. Раніше отримані автомобілі вже працюють у зоні бойових дій.

Також Фокус повідомляв, що знаменитий ведучий телепередач Top Gear та The Grand Tour Джеремі Кларксон також став волонтером та організував закупівлю пікапів для України.