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Авто Російсько-українська війна

Пенсіонери та багатодітна мати подолали 2500 км та привезли авто для ЗСУ (фото)

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Пікапи для ЗСУ, авто для ЗСУ, гуманітарна допомога, авто для армії, Nissan Navara, Mitsubishi L200
ЗСУ отримали п'ять авто підвищеної прохідності

Норвезькі волонтери проїхали кілька країн, щоб доставити автомобілі в Україну. Ключі від техніки вже передали військовослужбовцям.

Автопарк ЗСУ поповнили повнопривідні позашляховики та пікапи. Привезли їх до міста Броди на Львівщині волонтери з Норвегії — 70-річні пенсіонери та мати п'ятьох дітей. Про це повідомляють на сторінці міськради Бродів у Facebook.

Пікапи для ВСУ, авто для ЗСУ, гуманітарна допомога, авто для армії, Nissan Navara, Mitsubishi L200
Волонтери з Норвегії проїхали машинами 2500 км

Загалом волонтери передали захисникам України п'ять автомобілів — пікапи Nissan Navara NP300 та Mitsubishi L200, а також позашляхові Mitsubishi Outlander та Delica. Саме така техніка підвищеної прохідності й потрібна ЗСУ. Капоти машин оздобили українськими прапорами.

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Норвежці не побоялися вирушити в далеку подорож. На автомобілях вони подолали близько 2500 км та перетнули кілька країн Європи. Машини прибули не порожні, адже їх завантажили гуманітарною допомогою — медикаментами, засобами захисту та предметами гігієни. Ключі від пікапів та позашляховиків передали ЗСУ у присутності мера Бродів.

Капоти авто прикрасили українськими прапорами
Капоти авто прикрасили українськими прапорами
Одна з волонтерів – мати п'ятьох дітей
Одна з волонтерів – мати п'ятьох дітей
Автомобілі вже передали ЗСУ
Автомобілі вже передали ЗСУ
Норвезькі волонтери відгукнулися на заклик українців
Норвезькі волонтери відгукнулися на заклик українців
Машини завантажили гуманітарною допомогою
Машини завантажили гуманітарною допомогою
Капоти авто прикрасили українськими прапорами
Одна з волонтерів – мати п'ятьох дітей
Автомобілі вже передали ЗСУ
Норвезькі волонтери відгукнулися на заклик українців
Машини завантажили гуманітарною допомогою

На контакт із норвежцями вийшли українські волонтери. Загалом вони доставили вже 12 автомобілів з Європи та в Бродах налагоджено їхнє технічне обслуговування. Раніше отримані автомобілі вже працюють у зоні бойових дій.

Також Фокус повідомляв, що знаменитий ведучий телепередач Top Gear та The Grand Tour Джеремі Кларксон також став волонтером та організував закупівлю пікапів для України.