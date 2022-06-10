Українці перетворюють перегонові авто на позашляховики для армії (відео)

Автомобілі, які брали участь у перегонах на виживання, допрацьовують для армії. Вони надійні, прості й можуть пересуватися бездоріжжям.

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У Запоріжжі налагодили випуск спеціальних баггі для захисників України. Переробляють їх зі старих перегонових автомобілів. Про це розповідає сюжет "Радіо Свобода".

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Волонтер Володимир раніше будував річкові катамарани, але з початком війни перепрофілювався на створення легких позашляховиків для потреб ЗСУ. Основою для них є машини, що брали участь у так званих перегонах на виживання. Це різні моделі — від ВАЗ-2108 до старих задньопривідних Ford.

[ + – ] Автомобілі підготовлені до суворих умов експлуатації Фото: скриншот/youtube

Військовослужбовці в таких автомобілях зацікавлені — техніка міцна, надійна, підготовлена до бездоріжжя та маневрена. Важливо, що в екстреній ситуації з такого автомобіля легко вибратися.

Важливо

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Машини доопрацьовують з урахуванням побажань військових. Там ставлять позашляхову чи навіть тракторну гуму, а в салоні встановлюють два чи чотири сидіння і кріплення для турелі з кулеметом. Також додають фаркоп для буксирування міномета або причепа з боєприпасами.

[ + – ] Автомобілі можуть оснастити туреллю для кулемета або фаркопом для буксирування причепа

Оскільки на лінії фронту автомобілі — своєрідний витратний матеріал, то роботи в запорізьких майстрів вистачає. Загалом, такі баггі для армії роблять у багатьох українських містах — раніше їхній випуск налагодили в Чернівецькій області.

Також Фокус писав, що українці створюють легкі реактивні системи залпового вогню та ставлять їх на звичайні пікапи.