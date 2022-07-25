Бойовий "Запорожець": українці готують старий ЗАЗ до служби у ЗСУ (відео)

До війни цей "Запорожець" із Миколаєва здійснив автопробіг через усю Україну. Тепер його пофарбувалт у колір хакі та допрацьовують для армії.

Автопарк ЗСУ незабаром поповнить старенький ЗАЗ-968А. Автомобіль уже готують для захисників України майстри із Миколаєва. Сюжет про "Запорожець" опубліковано на Youtube-каналі "5к на ЗАЗі".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] "Запорожець" стане пересувним генератором для підзарядки електрообладнання Фото: скриншот/youtube

До початку повномасштабної війни цей ЗАЗ-968А, прозваний "Отаманом", був мандрівником. На ньому Роман Буров та Віталій Пак проїхали 5000 км Україною та відвідали 23 області нашої країни.

Тепер Роман Буров служить у ЗСУ і вирішив взяти "Отамана" із собою. Звичайно, "Запорожець" не підходить для перевезення військ або боєприпасів, але йому все ж таки знайшли застосування. ЗАЗ-968А стане "енергетичною машиною" — своєрідним пересувним генератором для швидкого заряджання рацій, смартфонів, планшетів та інших гаджетів прямо на передовий.

[ + – ] ЗАЗ вже перефарбували у колір хакі та оснастили його маскувальною сіткою

"Запорожець" забарвили у колір хакі та додали йому камуфляжну сітку. Тепер необхідно встановити спеціальне обладнання вартістю 50 000 гривень. Наразі йде збір коштів на нестандартний тюнінг ЗАЗ.

Важливо

В Україні відновили пошкоджене під час бойових дій ретро-авто (фото)

Нагадаємо, що ЗАЗ-968А "Запорожець" випускали з 1973 до 1980 року. Автомобіль оснащений 1,2-літровим 40-сильним двигуном та 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кривому Розі налагодили випуск баггі для ЗСУ. Вони прості за конструкцією та коштують 80-90 тисяч гривень.