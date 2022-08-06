Неприметный Mercedes W124 80-х продали по цене четырех новых Гелендвагенов (видео)

Всего выпустили только 30 заряженных Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer. Автомобиль оснащен 6,0-литровым 385-сильным V8 и развивает скорость свыше 300 км/ч.

В США продали старое и неприметное с виду купе Mercedes-Benz W124 1988 года. Стоимость автомобиля шокирует – 661 800 долларов, то есть как четыре новых Mercedes G-Class. Подробности авто раскрыли на сайте MB Market.

[ + – ] Всего выпустили 30 Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer

Mercedes W124, конечно, уже стал культовой моделью благодаря своей надежности, но высокая цена обусловлена не этим. Дело в том, что продали очень редкий Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer. Таких купе выпустили только 30.

[ + – ] В отделке салона использована кожа

Hammer – одна из ранних моделей подразделения AMG. Под его капотом прячется V8 с увеличенным до 6,0 л объемом и мощностью 385 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 6,0-литровый 385-сильный V8

Конечно же, специалисты AMG доработали подвеску и тормоза. А вот изменения в дизайне – минимальные: от стандартной модели AMG Hammer отличается черной решеткой радиатора, скромным обвес, 17-дюймовыми дисками и задним спойлером.

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Салон Mercedes AMG Hammer и вовсе идентичен стандартной модели – заменены только приборы и руль. Комплектация включает кожаный салон климат-контроль, круиз-контроль, электроприводы сидений и рулевой колонки.

[ + – ] Mercedes AMG Hammer идеально сохранился, а его пробег — всего 31 тыс. км

Высокая цена Mercedes 124 обусловлена еще и идеальным состоянием авто. Оно 15 лет простояло в гараже, а его пробег составляет всего 31 тыс. км.

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