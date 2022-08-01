На аукцион выставили знаменитое спортивное авто принцессы Дианы (фото)

Заряженный Ford Escort RS Turbo S1 построен по индивидуальному заказу принцессы Дианы и с учетом ее пожеланий. Леди Ди активно пользовалась автомобилем и предпочитала сама водить его.

В Великобритании на аукцион Silverstone выставили Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года. Заряженный хэтчбек будет недешевым, ведь его первой владелицей была принцесса Диана. Подробности авто раскрыты на сайте аукционного дома.

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[ + – ] Ford Escort RS Turbo Series 1 — заряженная версия недорогого хэтчбека

Принцесса Диана, как ни странно, очень любила недорогой Ford Escort – у нее было целых три таких авто разных моделей. В 1981 году она получила хэтчбек в качестве подарка от принца Чарльза в честь помолвки, а год спустя пересела на кабриолет Escort.

Однако повышенное внимание от папарацци заставило Леди Ди отказаться от машины с откидной крышей. Она остановила свой выбор на топовом спортивном Ford Escort RS Turbo S1. Таких авто выпустили 8600 и практический все они были белыми, но по просьбе Дианы хэтчбек окрасили в черный цвет.

[ + – ] Леди Ди ездила на авто до 1988 года

Заряженный хэтчбэк Ford оснащен 1,6-литровым 132-сильным турбомотором и 5-ступенчатой механической КПП. Улучшить управляемость призваны самоблокирующийся дифференциал и спортивная подвеска.

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Ford Escort RS Turbo S1 получил обвес, задний спойлер и 15-дюймовые литые диски. В салоне установлены спортивные кресла Recaro.

[ + – ] Всего выпущено только 8600 Ford Escort RS Turbo Series 1 [ + – ] Сзади установлен спойлер [ + – ] Пробег авто — всего 40 тыс. км [ + – ] Оснащение включает спортивные сиденья Recaro [ + – ] Хэтчбек оснащен 132-сильным турбомотором

Принцесса Диана любила ездить за рулем сама и пользовалась автомобилем до 1988 года — он успел стать знаменитым. Затем машина несколько раз меняла владельцев и даже стала призом в конкурсе от одной из британских радиостанций. Она неплохо сохранилась, а ее пробег составляет 40 тыс. км.

Даже приблизительная цена Ford Escort не называется, ведь в ходе торгов она может резко взлететь. К слову, первый Escort Дианы недавно продали за $72 800.

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