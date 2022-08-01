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На аукцион выставили знаменитое спортивное авто принцессы Дианы (фото)

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Принцесса Диана любила недорогие Ford Escort

Заряженный Ford Escort RS Turbo S1 построен по индивидуальному заказу принцессы Дианы и с учетом ее пожеланий. Леди Ди активно пользовалась автомобилем и предпочитала сама водить его.

В Великобритании на аукцион Silverstone выставили Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года. Заряженный хэтчбек будет недешевым, ведь его первой владелицей была принцесса Диана. Подробности авто раскрыты на сайте аукционного дома.

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Ford Escort RS Turbo Series 1 — заряженная версия недорогого хэтчбека

Принцесса Диана, как ни странно, очень любила недорогой Ford Escort – у нее было целых три таких авто разных моделей. В 1981 году она получила хэтчбек в качестве подарка от принца Чарльза в честь помолвки, а год спустя пересела на кабриолет Escort.

Однако повышенное внимание от папарацци заставило Леди Ди отказаться от машины с откидной крышей. Она остановила свой выбор на топовом спортивном Ford Escort RS Turbo S1. Таких авто выпустили 8600 и практический все они были белыми, но по просьбе Дианы хэтчбек окрасили в черный цвет.

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Леди Ди ездила на авто до 1988 года

Заряженный хэтчбэк Ford оснащен 1,6-литровым 132-сильным турбомотором и 5-ступенчатой механической КПП. Улучшить управляемость призваны самоблокирующийся дифференциал и спортивная подвеска.

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Ford Escort RS Turbo S1 получил обвес, задний спойлер и 15-дюймовые литые диски. В салоне установлены спортивные кресла Recaro.

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Всего выпущено только 8600 Ford Escort RS Turbo Series 1
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Сзади установлен спойлер
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Пробег авто — всего 40 тыс. км
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Оснащение включает спортивные сиденья Recaro
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Хэтчбек оснащен 132-сильным турбомотором
авто принцессы Дианы, автомобиль принцессы Дианы, Ford Escort RS Turbo, Ford Escort, Ford Escort принцессы Дианы
авто принцессы Дианы, автомобиль принцессы Дианы, Ford Escort RS Turbo, Ford Escort, Ford Escort принцессы Дианы
авто принцессы Дианы, автомобиль принцессы Дианы, Ford Escort RS Turbo, Ford Escort, Ford Escort принцессы Дианы
авто принцессы Дианы, автомобиль принцессы Дианы, Ford Escort RS Turbo, Ford Escort, Ford Escort принцессы Дианы
авто принцессы Дианы, автомобиль принцессы Дианы, Ford Escort RS Turbo, Ford Escort, Ford Escort принцессы Дианы

Принцесса Диана любила ездить за рулем сама и пользовалась автомобилем до 1988 года — он успел стать знаменитым. Затем машина несколько раз меняла владельцев и даже стала призом в конкурсе от одной из британских радиостанций. Она неплохо сохранилась, а ее пробег составляет 40 тыс. км.

Даже приблизительная цена Ford Escort не называется, ведь в ходе торгов она может резко взлететь. К слову, первый Escort Дианы недавно продали за $72 800.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили раритетный спорткар Bugatti 1937 года, который считается одним из самых красивых авто своего времени.