Непримітний Mercedes W124 80-х продали за ціною чотирьох нових Гелендвагенів (відео)

Усього випустили лише 30 заряджених Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer. Автомобіль оснащений 6,0-літровим 385-сильним V8 та розвиває швидкість понад 300 км/год.

У США продали старе і непомітне на вигляд купе Mercedes-Benz W124 1988 року. Вартість автомобіля шокує — 661 800 доларів, тобто як чотири нові Mercedes G-Class. Подробиці авто розкрили на сайті MB Market.

[ + – ] Усього випустили 30 Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer

Mercedes W124, звичайно, вже став культовою моделлю завдяки своїй надійності, але висока ціна обумовлена не цим. Справа в тому, що продали рідкісний Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer. Таких купе випустили лише 30.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру.

Hammer — одна із ранніх моделей підрозділу AMG. Під його капотом ховається V8 із збільшеним до 6,0 л об'ємом та потужністю 385 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає менше ніж 5 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 6,0-літровий 385-сильний V8

Звичайно ж, фахівці AMG доопрацювали підвіску та гальма. А ось зміни в дизайні — мінімальні: від стандартної моделі AMG Hammer відрізняється чорною решіткою радіатора, скромним обважуванням, 17-дюймовими дисками та заднім спойлером.

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Салон Mercedes AMG Hammer і зовсім ідентичний стандартній моделі — замінені тільки прилади та кермо. Комплектація включає шкіряний салон клімат-контроль, круїз-контроль, електроприводи сидінь та кермової колонки.

[ + – ] Mercedes AMG Hammer ідеально зберігся, а його пробіг — лише 31 тис. км.

Висока ціна Mercedes 124 обумовлена ще й ідеальним станом авто. Воно 15 років простояло в гаражі, його пробіг становить лише 31 тис. км.

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