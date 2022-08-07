Майже Mercedes: який вигляд має найнеймовірніший тюнінг "Запорожця" (фото)

Старий "горбатий Запорожець" перетворили на оригінальний спорткар. Двері автомобіля піднімаються вгору, як у знаменитому Mercedes-Benz 300SL.

Тюнінг "Запорожця" часом буває нестандартним і навіть екстремальним. Народний український автомобіль змогли перетворити навіть на подобу спорткара. Подробиці незвичайного авто розкрили на сайті Avito.

[ + – ] Двері ЗАЗ-965 тепер піднімаються вгору Фото: Avito.ru

За основу взяли горбатий ЗАЗ-965 1967 року. Автомобіль отримав склопластиковий обвіс із масивними бамперами. Крім того, крила "Запорожця" розширили. Кришку переднього багажника доповнили повітрозабірником, а ззаду з'явилося величезне антикрило.

[ + – ] Позаду встановили велике антикрило Фото: Avito.ru

Головна особливість авто — двері типу "крило чайки", що піднімаються вгору, як у легендарного Mercedes-Benz 300SL. Їх установка вимагала кардинальної переробки конструкції автомобіля.

Важливо

Бойовий "Запорожець": українці готують старий ЗАЗ до служби у ЗСУ (відео)

Салон ЗАЗ-965 також серйозно змінили, і тепер він оздоблений ковроліном. Встановлені нові сидіння з чохлами та спортивне кермо, обшите перфорованою шкірою. Також з'явилася сучасна магнітола.

[ + – ] У салоні встановили нові крісла та кермо Фото: Avito.ru

Хоча "горбатий Запорожець" має вигляд спорткупе, швидким його не назвеш. Автомобіль зберіг серійний 0,9-літровий мотор, і єдиними змінами стали повітряний конусний фільтр і спортивний вихлоп. Потужність трохи зросла порівняно зі стандартною моделлю (у неї — 27 к. с.).

Раніше Фокус повідомляв, що непримітний Mercedes 124 1988 продали за ціною чотирьох "Гелендвагенів".