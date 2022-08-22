Раскрыты подробности неизвестного внедорожника ЗАЗ: его выпустили в одном экземпляре

Пикап ЗАЗ построили в одном-единственном экземпляре в начале 90-х. Автомобиль не смогли запустить в производство из-за недостаточного финансирования.

Запорожский автозавод неоднократно пытался создать модели повышенной проходимости. Внедорожники ЗАЗ разрабатывали начиная с 60-х годов, однако ни один из них так и не стал серийным. Фото одного из проектов из архива ЗАЗ опубликовали в паблике Українські автомобілі.

[ + – ] Клиренс "Таврии" увеличили до 190 мм Фото: ЗАЗ

Этот пикап "Таврия" – один из последних вариантов внедорожного ЗАЗ. Его создали в начале 90-х специалисты подразделения НТЦ "ЗАЗавтотехника". Машина была построена в одном-единственном экземпляре по заказу фирмы из Днепра. Ее позиционировали как пляжное авто и модель для малого бизнеса.

[ + – ] Сзади появилась грузовая платформа

За основу взяли стандартный не серийный пикап "Таврия", а стандартный хэтчбек ЗАЗ-1102. Ему срезали крышу сзади и оборудовали грузовую платформу. В добавок, установили дуги с дополнительной оптикой и воздухозаборник на капоте.

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Клиренс "Таврии" увеличили до 195 мм, а колею – до 1370 мм. Появились и внедорожные шины размером 195/65 R14. Также установлены более мощный 1,3-литровый мотор на 64 л. с. и передняя подвеска от ВАЗ-2108.

[ + – ] Автомобиль оснастили двигателем ВАЗ-2108

По современной классификации это кроссовер ЗАЗ. Производство авто планировалось наладить мелкими сериями, однако в кризисные 90-е средств на это не нашлось.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине отреставрировали уникальный ЗАЗ "Перспектива". Он должен был сменить "Запорожец" еще в конце 70-х и мог опередить "Таврию" на 12 лет.