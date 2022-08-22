Розкрито подробиці невідомого позашляховика ЗАЗ: його випустили в одному екземплярі

Пікап ЗАЗ збудували в одному-єдиному екземплярі на початку 90-х. Автомобіль не змогли запустити у виробництво через недостатнє фінансування.

Запорізький автозавод неодноразово намагався створити моделі підвищеної прохідності. Позашляховики ЗАЗ розробляли починаючи із 60-х років, проте жоден із них так і не став серійним. Фото одного з проєктів з архіву ЗАЗ опублікували у пабліку Українські автомобілі.

[ + – ] Кліренс "Таврії" збільшили до 190 мм Фото: ЗАЗ

Цей пікап "Таврія" — один з останніх варіантів позашляхового ЗАЗ. Його створили на початку 90-х фахівці підрозділу НТЦ "ЗАЗавтотехніка". Машина була побудована в одному екземплярі на замовлення фірми з Дніпра. Її позиціонували як пляжне авто та модель для малого бізнесу.

[ + – ] Ззаду з'явилася вантажна платформа

За основу взяли стандартний не серійний пікап Таврія, а стандартний хетчбек ЗАЗ-1102. Йому зрізали дах ззаду й обладнали вантажну платформу. На додаток, встановили дуги з додатковою оптикою та повітрозабірник на капоті.

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Кліренс "Таврії" збільшили до 195 мм, а колію — до 1 370 мм. З'явилися позашляхові шини розміром 195/65 R14. Також встановлені потужніший 1,3-літровий мотор на 64 к. с. та передня підвіска від ВАЗ-2108.

[ + – ] Автомобіль оснастили двигуном ВАЗ-2108

За сучасною класифікацією це кросовер ЗАЗ. Виробництво авто планувалося налагодити дрібними серіями, однак у кризові 90-ті грошей на це не знайшлося.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відреставрували унікальний ЗАЗ "Перспектива". Він мав змінити "Запорожець" ще наприкінці 70-х і міг випередити "Таврію" на 12 років.