В Україні помітили рідкісні ретро-машини на автовозі: їх рятують від війни (відео)

Ретро-автомобілі вивозять із Харківської області, щоб урятувати від обстрілів. Раніше їх виставляли у "Фельдман-Екопарку", який серйозно постраждав під час бойових дій.

Під Києвом помітили автовоз із раритетними старовинними машинами. З'ясувалося, що автомобілі вирішили вивезти якомога далі від зони бойових дій. Про це пише сайт ТопЖир.

[ + – ] На авто видно логотипи "Фельдман-Екопарк" Фото: Із сайту ТопЖир

Авто вдалося ідентифікувати. Перший на автовозі — Zimmer Golden Spirit. Він збудований у 80-х роках, але його дизайн виконаний у дусі 30-х. Цікаво, що в обробці використано навіть позолоту.

[ + – ] Колекція авто у "Фельдман-Екопарку" [ + – ] Zimmer Golden Spirit [ + – ] Ford A [ + – ] Копія вінтажного Mercedes-Benz

Далі Ford A 1929 року — це єдиний повністю оригінальний автомобіль цієї моделі в Україні. Третя машина — найсучасніша копія спортивного Mercedes-Benz 1926 року.

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Ці ретро-авто раніше були частиною експозиції "Еко Парку" Олександра Фельдмана під Харковом (про це свідчать логотипи на кузові машин). Як відомо, з 24 лютого він постійно зазнавав обстрілів російських військ, що призвело до загибелі рідкісних тварин та руйнувань. За словами Олександра Фельдмана, ландшафтного парку фактично вже не існує.

Частину тварин довелося приспати, а частину передислокували в інші зоопарки. Тепер, очевидно, взялися вивезти й машини. Слід зазначити, що колекція ретро-авто у "Фельдма-Екопарку" була набагато більшою — серед іншого, вона включала масовий Ford T, спортивні MG TD, Shelby Cobra і Lotus Seven. Наразі невідомо, скільки саме з них уціліло.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні під час війни відреставрували унікальний ЗАЗ "Перспектива". До наших днів уцілів лише один такий автомобіль.