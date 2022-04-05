Екопарку під Харковом більше немає, – Олександр Фельдман (відео)

Якщо до кінця дня не вирішиться питання, куди помістити тварин, частину з них присплять.

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Регіонального ландшафтного парку із зоопарком із кількома тисячами тварин "Фельдман-Екопарк" більше немає: він зруйнований внаслідок авіаударів і ракетних обстрілів. Про це заявив фундатор парку народний депутат Олександр Фельдман 5 квітня.

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"Мене часто запитують, що з парком. Ось сьогодні я можу сказати харків'янам, що парку більше немає. Після вчорашнього масованого обстрілу ракетами та літаками парк практично знищено", — розповів він у відеозверненні.

За його словами, внаслідок обстрілів зруйновані вольєри й уся інфраструктура парку, а тигри та леви дивом залишилися живі. Однак стан їхніх кліток такий, що вони можуть у будь-який момент опинитися на свободі та становити загрозу для людей. Також сильно пошкоджено вольєри ведмедів. Наразі перед співробітниками парку стоїть дуже непростий вибір.

"Сьогодні ухвалюється рішення… У мене часу — до вечора: або їх усіх умертвити, приспати, або зробити щось щодо їхнього перевезення. Жодних шансів, жодних ідей і жодного місця, щоб їх перенаправити немає. Зараз бригада працює в Чутово (Полтавська область) у великому старому кінному комплексі. Якщо буде знайдена якась ідея, можливо, когось і врятуємо. Можливо, врятуємо маленьких ягуарів, можливо, врятуємо маленьких пантер. Але всі дорослі тварини, скоріше за все, будуть знищені", — повідомляє Фельдман.

Парк, який знаходиться в Дергачівському районі за кілька кілометрів від Харкова і поряд з окружною дорогою, уже не раз зазнавав обстрілів. Унаслідок атаки загинули кілька співробітників парку, які прийшли годувати тварин, а також кенгуру, сім'я бізонів та інші тварини. Частину вихованців Олександр Фельдман забрав до себе додому, ще декого передали в зоопарки сусідніх областей.

Нагадаємо, окупанти обстріляли ще одне улюблене місце відпочинку харків'ян — центральний парк культури та відпочинку ім. Горького. Зруйновано сцену в ретро-парку, кафе та пошкоджено атракціони.