Экопарка под Харьковом больше нет, – Александр Фельдман (видео)

Если к концу дня не решится вопрос, куда поместить выживших животных, часть из них будет усыплена.

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Регионального ландшафтного парка с зоопарком с несколькими тысячами животных "Фельдман-Экопарк" больше нет: он разрушен в результате авиаударов и ракетных обстрелов. Об этом заявил основатель парка народный депутат Александр Фельдман 5 апреля.

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"Меня часто спрашивают, что с парком. Вот сегодня я могу сказать харьковчанам, что парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами и самолетами парк практически уничтожен", – рассказал он в видеообращении.

По его словам, в результате обстрелов разрушены вольеры и вся инфраструктура парка, а тигры и львы чудом остались живы. Однако состояние их клеток таково, что они могут в любой момент оказаться на свободе и представлять угрозу для людей. Также сильно повреждены вольеры медведей. Сейчас перед сотрудниками парка стоит очень непростой выбор.

"Сегодня принимается решение… У меня времени – до вечера: либо их всех умертвить, усыпить, либо предпринять что-то насчет их перевоза. Никаких шансов, никаких идей и никакого места их перенаправить нет. Сейчас бригада работает в Чутово (Полтавская область) в большом старом конном комплексе. Если будет найдена какая-то идея, может быть, кого-то и спасем. Может быть, спасем маленьких ягуаров, может быть, спасем маленьких пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены", – сообщил Фельдман.

Парк, который находится в Дергачевском районе в нескольких километрах от Харькова и рядом с окружной дорогой, уже не раз подвергался обстрелам. В результате атаки погибли несколько сотрудников парка, которые пришли кормить животных, а также кенгуру, семья бизонов и другие животные. Часть питомцев Александр Фельдман забрал к себе домой, еще некоторых передали в зоопарки соседних областей.

Напомним, оккупанты обстреляли еще одно любимое место отдыха харьковчан – центральный парк культуры и отдыха им. Горького. Разрушены сцена в ретро-парке, кафе и повреждены аттракционы.