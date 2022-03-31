В экопарке под Харьковом во время обстрела погибли бизоны (фото)

У пары животных остался десятимесячный детеныш, но его невозможно вывезти, не подвергая людей опасности. Вольер легко простреливается с позиций противника.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Экопарке Фельдмана под Харьковом во время обстрелов погибла пара бизонов, а десятимесячный детеныш остался без родителей. Об этом сообщается на странице организации в Instagram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Наверное, это были выведенные в секретных биолабораториях стратегические бизоны, представляющие особую опасность для Российской Федерации… В результате мать погибла, ребенок остался один", — отметили авторы публикации.

Месторасположение вольера такое, что он легко простреливается с позиций противника, и сейчас не представляется возможным вывезти животное, не подвергая людей повышенной опасности.

"После тысяч погибших граждан и разрушенных городов нет смысла задаваться вопросом о том, когда они остановятся и где предел цинизма", — отмечают авторы публикации, но же советуют задуматься о расплате, которая рано или поздно последует.

Но все же эксперты считают, что не стоит верить в россказни о украинском биооружии, например о "боевых летучих мышах". Специалисты утверждают, что допущения представителей российского руководства о биолабораториях в Украине не соответствуют действительности.

Напомним, что животные гибнут от холода и голода в киевском зоопарке. Директор благотворительного фонда зоопарка "XII месяцев" Михаил Пинчук сказал, что учреждение нуждается в корме для питомцев и топливе для генераторов.

Ранее Фокус сообщал, что в зоопарке в штате Миннесота умер Путин — такой была кличка 12-летнего амурского тигра. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.