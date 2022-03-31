В екопарку під Харковом під час обстрілу загинули бізони (фото)

У пари тварин залишилося десятимісячне дитинча, але його неможливо вивезти, не наражаючи людей на небезпеку. Вольєр легко прострілюють з позицій супротивника.

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В Екопарку Фельдмана під Харковом під час обстрілів загинула пара бізонів, а десятимісячне дитинча залишилося без батьків. Про це повідомляють на сторінці організації в Instagram.

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"Напевно, це виведені в секретних біолабораторіях стратегічні бізони, які становлять особливу небезпеку для Російської Федерації... Внаслідок обстрілу мати загинула, дитина залишилася сама", — зазначили автори публікації.

Місце розташування вольєра таке, що його легко прострілюють з позицій супротивника, і зараз неможливо вивезти тварину, не наражаючи людей на підвищену небезпеку.

"Після тисяч загиблих громадян і зруйнованих міст немає сенсу ставити собі питання про те, коли вони зупиняться і де межа цинізму", — зазначають автори публікації, але ж радять задуматися про розплату, яка рано чи пізно прийде.

Але все ж таки експерти вважають, що не варто вірити у вигадки про українську біозброю, наприклад, про "бойові летючі миші". Фахівці стверджують, що припущення представників російського керівництва про біолабораторії в Україні не правдиві.

Нагадаємо, що тварини гинуть від холоду та голоду в київському зоопарку. Директор благодійного фонду зоопарку "XII місяців" Михайло Пінчук сказав, що установа потребує корм для тварин та паливо для генераторів.

Раніше Фокус повідомляв, що в зоопарку в штаті Міннесота помер Путін — такою була кличка 12-річного амурського тигра. Причиною смерті назвали серцеву недостатність.