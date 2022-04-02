Россияне обстреляли любимый парк Кернеса в центре Харькова (фото, видео)

В результате обстрела пострадал сотрудник коммунальной службы. Мужчина госпитализирован.

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Российские войска продолжают днем и ночью обстреливать Харьков. Утро 2 апреля не стало исключением: снаряды прилетели практически в центр города, в именно – в парк культуры и отдыха им. Горького, сообщает Kharkiv Today.

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После обстрела на территории загорелось несколько аттракционов, среди которых детские карусели. Снарядами разрушены сцена в ретро-парке, здание кафе, лавочки, киоск для продажи билетов.

В момент атаки в парке работали озеленители. Один из коммунальщиков, 57-летний мужчина, был ранен. Его госпитализировали.

Фото: Соцсети

На месте работали спасатели, которые тушили огонь и ликвидировали другие последствия обстрела.

[ + – ] Спасатели тушат пожар в парке

Это – не первый прилет в любимый парк харьковчан. Ранее несколько снарядов оккупантов уже падали на его территорию.

Центральный парк культуры и отдыха был любимым детищем ныне покойного городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Именно в бытность его городским головой в 2012 году парк преобразился. После реконструкции он отвечал новейшим европейским стандартам и стал визитной карточкой мегаполиса. Как и мечтал мэр, о парке узнали далеко за пределами Харькова. Сейчас там находится памятник градоначальнику, скончавшемуся от коронавируса в декабре 2020 года.

[ + – ] Памятник Геннадию Кернесу в парке им. Горького Фото: Соцсети

Напомним, ранее оккупанты несколько раз обстреляли Федьдман-Экопарк под Харьковом. В результате последней атаки там погибла семья бизонов. тем временем знаменитый на весь мир кот Степан из Харькова, выехавший вместе с хозяйкой во Францию, собирает деньги для животных в Украине.