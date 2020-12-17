Умер мэр Харькова Геннадий Кернес, — Фукс

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался из-за последствий коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался. Об этом у себя в Телеграм-канале написал его друг Павел Фукс.

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"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

Напомним, Геннадий Кернес давно болел. Ранее СМИ сообщали, что у мэра Харькова отказала вторая почка. Напомним, именно Фукс опубликовал первую фотографию Кернеса из берлинской клиники "Шарите", куда его госпитализировали с коронавирусом еще 17 сентября. Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. По результатам прошедших 25 октября выборов, Кернес набрал 60,34% голосов и победил в первом туре, хотя не участвовал лично в предвыборной кампании и сам не голосовал. В результате первую сессию Харьковского горсовета восьмого созыва провели без Кернеса. На ней глава теризбиркома сказала, что Кернес принял присягу мэра еще в 2010 году, потому его можно признать переизбранным мэром города.