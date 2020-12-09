Кернеса официально признали мэром Харькова без присяги (фото, видео)

В ТИК заявили, что харьковский городской голова уже принимал присягу в 2010 году, что подтверждается записью в трудовой книжке.

Харьковский горсовет нового созыва официально признал Геннадия Кернеса мэром города без его присутствия и принятия присяги. Об этом сообщает DepoХарьков.

Председатель Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что это не проблема, поскольку Кернес уже приносил присягу.

"В соответствии с указанными выше законами Кернес с этого времени приобретает полномочия Харьковского городского головы", – сказала Мозговая.

Она отметила, что присягу принимает лицо, которое впервые было избрано мэром, а Кернес "избран Харьковским городским головой не впервые и принимал присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке".

На сессии горсовета нового VIII созыва присутствуют вновь избранные депутаты городского совета, духовенство, руководители правоохранительных органов и почетные граждане Харькова.

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В тоже время, под зданием горсовета начались акции протеста различных организаций города, сообщает Телеграм-канал Klymenko Time.

Часть протестующих, в частности представители ОПЗЖ и Блока Кернеса, пикетируют горсовет из-за сильного загрязнения воздуха, который вызвал харьковский коксохимический завод.

Активисты организаций Фрайкор, Союза ветеранов АТО и партии Свобода объединились, чтобы выразить протест из-за прошедших в горсовет партий.

Напомним, украинский бизнесмен и друг Геннадия Кернеса Павел Фукс сообщил, что тот планирует вернуться в Украину 30 декабря.

Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. На текущий момент харьковчане его не видели уже более 107 дней, о чем свидетельствует таймер на сайте Kharkiv Today.