Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, – Фукс

Избранный харьковский мэр интересуется, как родной город готовится к Новому году.

Украинский бизнесмен и друг Геннадия Кернеса Павел Фукс рассказал о своем разговоре с избранным мэром Харькова, который с сентября находится на лечении в берлинской клинике "Шарите , сообщив, что тот планирует вернуться в Украину 30 декабря.

Об этом Фукс написал в своем Telegram-канале.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает, как Харьков готовится к Новому году. Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – написал Фукс.

[ + – ] Новогодний Харьков

Отметим, первая сессия 8 созыва харьковского горсовета пройдет 9 декабря, без участия Геннадия Кернеса.

Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. На текущий момент харьковчане его не видели уже более 106 дней, о чем свидетельствует таймер на сайте Kharkiv Today.

15 сентября 2020 года врачи подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. С 17 сентября он проходит лечение в клинике "Шарите" в Берлине.