Мэрия Харькова: Кернеса не будет на первой сессии нового созыва горсовета

2 декабря на последней сессии 7 созыва горсовета депутаты проголосовали за то, чтобы первую сессию 8 созыва можно было провести без Кернеса.

4 декабря директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, отвечая на вопрос журналиста УНН, сказал, что мэр Геннадий Кернес не посетит первое заседание нового созыва Харьковского горсовета.

"Скорее всего, его не будет вот на этом заседании городского совета. Он не успеет. Конечно, ему уже намного лучше, чем было. И, думаю, имеем право сказать, что ждем возвращения в ближайшее время. Мы же ждали заседания в районе 20-го декабря, но его назначили на более ранний срок", — сказал Сидоренко.

Он отметил, что шансов на появление Кернеса на первой сессии горсовета 8 созыва "фактически 0%".

Также Сидоренко рассказал, что сначала Кернесу было больно, когда он узнавал о слухах о своей смерти, однако позже он стал с них смеяться.

"Я думаю, никому не приятно слышать, что его хоронят заживо", — отметил Сидоренко.

Примечательно, что в начале ноября первый зам городского головы Игорь Терехов заявлял, что Кернес вернется в Харьков к первой сессии нового созыва горсовета, которую планировали на 20 декабря.

Однако 2 декабря, несмотря на прошедшие 25 октября 2020 года местные выборы, состоялась 38-я сессия Харьковского горсовета седьмого созыва, избранного на выборах 2015 года. Одним из принятых на сессии решений стали изменения в регламент Харьковского горсовета, благодаря которым первую сессию нового созыва городского совета могут провести без переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, до сих пор находящегося на лечении в берлинской клинике "Шарите". А 3 декабря стало известно, что первую сессию 8 созыва горсовета созывают 9 декабря.

Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. На текущий момент харьковчане его не видели уже более 102 дней, о чем свидетельствует таймер на сайте Kharkiv Today.

15 сентября 2020 года врачи подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. С 17 сентября он проходит лечение в клинике "Шарите" в Берлине.