Регламент Харьковского горсовета изменили: первую сессию нового созыва могут провести без Кернеса

Харьковчане не видели Кернеса уже более 100 дней.

Несмотря на прошедшие 25 октября 2020 года местные выборы, 2 декабря состоялась 38-я сессия Харьковского горсовета седьмого созыва, избранного на выборах 2015 года. Одним из принятых на сессии решений стали изменения в регламент Харьковского горсовета, благодаря которым первую сессию нового созыва городского совета могут провести без переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, до сих пор находящегося на лечении в берлинской клинике "Шарите". Запись трансляции сессии доступен на YouTube-канале TriolanLive.

Перед голосованием за это решение оппозиционный к Кернесу депутат Игорь Черняк, проигравший выборы мэра Харькова, заявил, что отдельные его пункты противоречат законодательству.

"Что мы делаем? Мы сейчас придумываем кандидатуру какого-то председательствующего. Я перечитал закон, я не знаю, что это за зверь такой. Это мы самостоятельно взяли и придумали, что мы хотим выбрать председателя. Но у нас, извините, есть городской голова. За него проголосовали харьковчане, его избрали, это понятно, это мэр. У нас есть состав городского совета, за него тоже голосовали харьковчане. Кто такой председательствующий?", — возмутился Черняк.

На это секретарь городского совета Александр Новак, исполняющий обязанности мэра Харькова, заявил, что они не меняют положений законов, а лишь определяют порядок проведения первой сессии.

"В частности, ч. 15 предусматривает, что порядок проведения первой сессии определяется не чем иным, как регламентом городского совета. Поэтому изменения, которые предложены на рассмотрение, нормируют положения проведения первой сессии. Вас волнует "председательствующий". И вы говорите, что в законе нигде ничего нет. В ч. 11 предусмотрено, что если совет созывается по предложению определенной части депутатов, то именно депутаты определяют, кто открывает сессию, а на пленарном заседании избирается председатель. Поэтому есть аналогии, есть примеры такого решения вопросов", — ответил Новак.

За изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию нового созыва Харьковского горсовета без избранного мэра города, проголосовали 53 депутата, кнопку "против" нажали 7 человек, а "воздерживаюсь" — 2.

Отметим, на этой сессии приняли и бюджет города на 2021 год. Накануне на заседании исполкома заместитель Кернеса сказала, что приоритетными направлениями в нем будут строительство новых станций метрополитена, продолжение реконструкции зоопарка и обновление общественного транспорта.

Примечательно, что после местных выборов 2020 года Кернес потерял монобольшинство в горсовете Харькова: представители его партии получили лишь 34 мандата из 84. По итогам местных выборов 2015 года партия Кернеса имела 57 из 84 мест, благодаря чему они могли без сторонних политсил принимать любые решения. Именно в таком составе, с уверенным монобольшинством партии Кернеса, Александр Новак и созвал сессию 2 декабря для изменения регламента и принятия бюджета города на 2021 год.

Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. На текущий момент харьковчане его не видели уже более 100 дней, о чем свидетельствует таймер на сайте Kharkiv Today.

15 сентября 2020 года врачи подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. С 17 сентября он проходит лечение в клинике "Шарите" в Берлине.

В начале ноября первый зам городского головы Игорь Терехов заявлял, что Кернес вернется в Харьков к первой сессии нового созыва горсовета, которую планировали на 20 декабря. Однако благодаря изменению регламента присутствие мэра Харькова на этом заседании уже не обязательно. Первую сессию горсовета 8 созыва должен огласить городской ТИК.