Озвучены приоритеты бюджета Харькова на 2021 год: строительство метро и реконструкция зоопарка

2 декабря 2020 состоится сессия Харьковского горсовета 7 созыва, избранного в 2015 году. Мэра Харькова Геннадия Кернеса на ней не будет.

На заседании исполкома Харьковского городского совета 1 декабря заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса и глава Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева озвучила приоритетные позиции проекта бюджета Харькова на 2021 год. Среди них — строительство новых станций метрополитена, продолжение реконструкции зоопарка и дороги, сообщает "Суспільне".

"Стратегическими направлениями определены: продолжение Алексеевской линии метрополитена в сторону аэропорта, предусматривающий строительство двух станций, Державинской и Одесской, и приобретение подвижного состава — 325,1 млн грн; обновление троллейбусного парка, приобретение специальной техники, машин и механизмов для коммунальных предприятий — 201,5 млн грн; реконструкция Харьковского зоопарка — 177,4 млн грн", — сказала Таукешева.

Также в проекте бюджета заложили деньги на: строительство, реконструкцию, ремонт дорог (809,2 млн грн), капремонт жилого фонда (697,8 млн грн), строительство, реконструкцию инженерных коммуникаций (490 млн грн), развитие наземного электротранспорта (246 млн грн), реконструкцию зданий под центры предоставления социальных услуг "Прозрачный офис" (113,8 млн грн), реконструкцию спортивных площадок в школах и детсадах города (97,2 млн грн), бюджет участия (50 млн грн).

По словам Таукешевой, в бюджете города на 2021 год заложены и более 100 млн грн на укрепление материально-технической базы медучреждений города. На бесплатные медикаменты предусмотрено 43,2 млн грн.

Оппозиционный депутат Игорь Черняк, проигравший выборы мэра Харькова, на своей странице в Facebook сообщил, что финансирование медицины в проекте бюджета города на 2021 год сократилось на 5% по сравнению с бюджетом на 2020 год.

"Медицинский бюджет Харькова на 2021 год — 459 млн.гривен! В 2020 году было 945 миллионов, из которых 463 миллиона — это субвенции из гос.бюджета. То есть своих собственных городских денег в 2020 году на охрану здоровья выделили 482 миллиона", — написал Черняк.

Впрочем, члены исполкома горсовета приняли проект бюджета Харькова на 2021 год, а голосование за него должно состояться на сессии горсовета 2 декабря.

Напомним, 2 декабря в 10:00 состоится 38 очередная сессия горсовета старого, 7 созыва, избранного на местных выборах 2015 года. Сессию созвал секретарь горсовета Александр Новак, исполняющий обязанности мэра Харькова Геннадия Кернеса, пока тот находится на лечении последствий коронавируса в берлинской клинике "Шарите".

Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. 15 сентября 2020 года врачи подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. С 17 сентября он проходит лечение в клинике "Шарите" в Берлине.

По результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября, Кернес набрал в городе 60,34% голосов и победил в первом туре, хотя не участвовал лично в предвыборной кампании и сам не голосовал. Однако монобольшинство в горсовете Кернес потерял: представители его партии получили лишь 34 мандата из 84.

По словам первого зама городского головы Игоря Терехова, Кернес вернется в Харьков к первой сессии нового созыва горсовета, которую планировали на 20 декабря. Первую сессию горсовета 8 созыва должен огласить городской ТИК.