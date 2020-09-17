Появилось видео из самолета, которым Кернеса доставили в клинику, где лечится Навальный

Самолет с мэром Харькова на борту Геннадием Кернесом в 0.07 по Киеву приземлился в аэропорту Шенефельд около Берлина, сообщает Flightradar24.

Кернес прибыл немецким лайнером Bombardier Challenger 604, который ранее использовался для перевозки российского политика Алексея Навального в клинику "Шарите".

Бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале сообщил, что Кернеса доставили в клинику "Шарите" около часу ночи.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, а на публике в последний раз появлялся на День города 23 августа. По сообщениям некоторых СМИ, Кернес находился в коме, позже эта информация была опровергнута пресс-службой Харьковского горсовета.