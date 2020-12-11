Состояние Геннадия Кернеса ухудшилось: у него отказала вторая почка, - СМИ

По словам Фукса, Кернес находится на диализе, то есть продукты его жизнедеятельности из крови и избыточная жидкость выводятся искусственно.

Павел Фукс, бизнесмен и друг Геннадия Кернеса, в комментарии "Стране" сообщил, что состояние мэра Харькова, с середины сентября находящегося на лечении в берлинской клинике "Шарите", ухудшилось.

"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", — сказал Фукс.

Отметим, диализ — это процедура, которая заменяет две важнейшие функции почек, а именно удаляет избыточную жидкость из организма и продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в крови.

Напомним, именно Фукс опубликовал первую фотографию Кернеса из берлинской клиники "Шарите", куда его госпитализировали с коронавирусом еще 17 сентября. Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. На текущий момент харьковчане его не видели уже более 109 дней, о чем свидетельствует таймер на сайте Kharkiv Today.

22 октября Родион Гайсинский сообщил, у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного в 2014 году легкого.

По результатам прошедших 25 октября выборов, Кернес набрал 60,34% голосов и победил в первом туре, хотя не участвовал лично в предвыборной кампании и сам не голосовал.

В результате первую сессию Харьковского горсовета восьмого созыва провели без Кернеса. На ней глава теризбиркома сказала, что Кернес принял присягу мэра еще в 2010 году, потому его можно признать переизбранным мэром города.

На сессии той же сессии Павел Фукс сообщил, что состояние Кернеса "среднее", ночью его подключали к аппаратам, однако врачи планировали его возвращение в Харьков на 30 декабря.