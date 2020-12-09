"Состояние Кернеса среднее, он ночью на аппаратах. Вернется в Харьков 30-го декабря", - Фукс

По словам бизнесмена, Кернес сразу же после возвращения в Харьков сможет приступить к работе. Харьковчане не видели его уже 107 дней.

Павел Фукс, бизнесмен и друг Геннадия Кернеса, во время общения с журналистами на первой сессии Харьковского горсовета 8 созыва, которая состоялась 9 декабря, рассказал, что состояние избранного мэра Харькова "среднее", а ночью его подключают к аппаратам. Об этом сообщает Kharkiv Today.

"Инсульта не было, все это слухи, фотографироваться не хочет, потому что лежит в трубках. Он вернется 30-го и сразу хочет приступить к работе, ему здесь все оборудуют. К нему пускают пока только жену и сына", — сказал Фукс.

По словам бизнесмена, для перевозки Кернеса из Берлина в Харьков уже готовится медицинский борт.

"Врачи говорят, не я, что планируют на 30 декабря возвращение. Потому что он рвется домой и хочет Новый год дома отпраздновать. Спрашивал, как город, все ли сделали. Как город украсили… В связи с локдауном. Все ли соответствует, праздник для людей", — так процитировало Фукса "Суспільне".

А издание "Объектив" привело следующие слова бизнесмена:

"Он рвется домой, говорит – "Мне все равно, что будет". Врачи не то, что не рекомендуют – не отпускают. А он все равно кричит – "Хочу домой". Сейчас ему дают антибиотик специальный. Сейчас у него нормальное стабильное состояние, дышит он сам, на ночь его подключают".

Telegram-канал "ВЕХА" опубликовал видео с разговором Фукса с журналистами.

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Фукс добавил, что он является почетным гражданином города, потому имеет право присутствовать на сессиях горсовета когда захочет.

"Интересно мне, судьба решается", — сказал он по поводу своего присутствии на сессии Харьковского горсовета.

Отметим, именно Фукс опубликовал первую фотографию Кернеса из берлинской клиники "Шарите", куда его госпитализировали с коронавирусом еще 17 сентября. Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. На текущий момент харьковчане его не видели уже более 107 дней, о чем свидетельствует таймер на сайте Kharkiv Today.

Напомним, несмотря на прошедшие 25 октября 2020 года местные выборы, 2 декабря состоялась 38-я сессия Харьковского горсовета седьмого созыва, избранного на выборах 2015 года. Одним из принятых на сессии решений стали изменения в регламент Харьковского горсовета, благодаря которым первую сессию нового созыва городского совета могут провести без переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В результате первую сессию восьмого созыва горсовета провели без Кернеса. На ней глава теризбиркома сказала, что Кернес принял присягу мэра еще в 2010 году, потому его можно признать переизбранным мэром города.