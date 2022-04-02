Росіяни обстріляли улюблений парк Кернеса у центрі Харкова (фото, відео)

Внаслідок обстрілу постраждав співробітник комунальної служби. Чоловіка госпіталізовано.

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Російські війська продовжують вдень та вночі обстрілювати Харків. Ранок 2 квітня не став винятком: снаряди прилетіли практично у центр міста, а саме – у парккультури та відпочинку ім. Горького, повідомляє Kharkiv Today.

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Після обстрілу на території спалахнуло кілька атракціонів, серед яких дитячі каруселі. Снарядами зруйновано сцену у ретро-парку, будівлю кафе, лавочки, кіоск для продажу квитків.

У момент атаки у парку працювали озелененювачі. Один із комунальників, 57-річний чоловік, був поранений. Його госпіталізували.

Фото: Соцсети

На місці працювали рятувальники, які гасили вогонь та ліквідували інші наслідки обстрілу.

[ + – ] Рятувальники гасять пожежу у парку

Це – не перший приліт до улюбленого парку харків'ян. Раніше кілька снарядів окупантів уже падали на його територію.

Центральний парк культури та відпочинку був улюбленим дітищем нині покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Саме під час перебування його міським головою у 2012 році парк кардинально змінився. Після реконструкції він відповідав найновішим європейським стандартам і став візитівкою мегаполісу. Як і мріяв мер, про парк дізналися далеко за межами Харкова. Зараз там розташований пам'ятник градоначальнику, який помер від коронавірусу у грудні 2020 року.

[ + – ] Пам'ятник Геннадію Кернесу у парку ім. Горького Фото: Соцсети

Нагадаємо, раніше окупанти кілька разів обстріляли Федьдман-Екопарк під Харковом . Внаслідок останньої атаки там загинула родина бізонів. Тимчасом знаменитий на весь світ кіт Степан із Харкова, який виїхав разом із господаркою до Франції, збирає гроші для тварин в Україні.