Харківський кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів для українських тварин

Наразі сам Степан є біженцем.

Найвідоміший кіт України Степан повідомив на своїй Instagram-сторінці з 1,2 млн фоловерів про те, що за допомогою своїх прихильників він зібрав понад 10 тисяч доларів на допомогу українським тваринам, які постраждали від війни.

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Гроші будуть передані низці благодійних організації, зокрема фонду "Happy Paw", гуманістичному руху UAnimals, парку XII Місяців, об’єднанню "Плюшка" та Миколаївському зоопарку.

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"Ваш внесок безцінний — завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні", — зазначив Степан під новим дописом у соцмережі, подякувавши всім, хто долучився до благодійного збору.

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Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та бомбардувань українських міст, зокрема Харкова, Степан зник із соцмереж і його долею занепокоїлися тисячі прихильників. Згодом Степан знайшовся. Виявилося, що вони з власницею виїхали до Європи.

Також Фокус писав про значну пожертву у розмірі 100 млн доларів для українських біженців від колишньої дружини Джеффа Безоса та найбагатшої і найвпливовішої жінки світу Маккензі Скотт.