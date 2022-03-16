Найвідоміший кіт Харкова Степан знайшовся: куди відвезли тварину (фото)

Дві ночі після початку війни кіт та його господарі сиділи в підвалі. Їм вдалося виїхати до Польщі, а Всесвітня асоціація інфлюенсерів у Монако допомогла дістатися до Франції.

Знаменитий кіт Степан із Харкова вийшов на зв'язок, у його Instagram-акаунті 16 березня виклали пост.

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У перший день бойових дій у місті 24 лютого дві ночі кіт та його господарі сиділи в підвалі. Харківські волонтери вивезли їх до залізничного вокзалу. Далі вони доїхали потягом до Львова та підійшли до кордону з Польщею.

"На кордоні ми стояли в пішій черзі, людей було дуже багато. Ми пройшли кордон через 9 годин. Потрапивши до Польщі, нам надійшла пропозиція про допомогу від Світової асоціації інфлюенсерів з Монако, які допомогли нам дістатися до Франції", – сказано в повідомленні.

З котом зараз усе гаразд, його господарі намагаються допомагати Україні, чим можуть.

"Будинки горіли на наших очах, до сусідів прилетів снаряд"

Господиня описала наслідки війни для сім'ї. 24 лютого рано-вранці всі були вдома і о 5 ранку почули вибух.

"Я крізь сон навіть не зрозуміла, що це було. Через якийсь час, приблизно через пів години, пролунали наступні вибухи, затремтіли вікна, я схопилася і зрозуміла, що відбувається щось жахливе. Наступ і обстріл Харкова (особливо район Північна) Салтівка, де ми живемо). Ми усвідомили, що до нашого будинку прийшла війна", – пише вона.

За словами жінки, у перший день війни були найсильніші руйнування.

"У сусідні будинки щодня потрапляли снаряди, будинки горіли на наших очах. Наш будинок якимось дивом залишався в порядку рівно тиждень. На восьмий день постраждав і наш будинок, у балкон сусідів прилетів снаряд, пожежі не було. У двох-трьох десятках квартир висипалося все скло. Два снаряди впали в нас у дворі перед будинком", – розповіла господиня Степана.

Зазначимо, що 13-річний кіт Степан, у якого в Instagram понад мільйон підписників з всього світу, не виходив на зв'язок майже 2 тижні.

Фотографією кота Степана раніше поділилася в Instagram американська співачка Брітні Спірс. Кіт завоював симпатії користувачів умінням кумедно сидіти, спершись лапою на стіл.

Степан став зіркою реклами світових брендів. Італійський дім моди Valentino рекламував з котом сумку. Кота показували на телеканалі Discovery, а MTV набув прав на один із роликів за його участю.