Харківський кіт Степан прорекламував сумку Valentino

Кіт Степан, який прославився у всьому світі, завдяки репосту свого фото Брітні Спірс, підкорює модні вершини.

Український кіт Степан, який живе зі своєю господинею Ганною у Харкові, продовжує підкорювати світ. Цього разу модний. Про це пише Vogue.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

13-річний кіт Степан був популярний у соцмережах TikTok та Instagram багато років, але всесвітню популярність він здобув завдяки Брітні Спірс. Минулого тижня вона опублікувала знімок Степана, проілюструвавши свій допис і дала посилання на його обліковий запис.

Тепер у кота понад 700 тисяч підписників в Instagram, а в TikTok за твариною стежать понад 983 тисячі людей, і їх кількість зростає. А тепер котом зацікавилися й відомі бренди. Так, італійський модний Дім Valentino прорекламував за допомогою Степана свою сумку.

[ + – ] Кіт Степан та сумка Valentino Фото: loveyoustepan/Instagram

Степан позував у своїй фірмовій позі: за столом дивлячись повз камеру з незацікавленим виглядом.

Господиня Степана вже розповіла, що її кіт стає дедалі популярнішим. Його вже згадали на телеканалі Discovery, а MTV навіть набув прав на один із роликів. Також у кота замовляють привітання з днем народження.

Сама ж господарка продовжує зберігати інкогніто і не постить свої фотографії. Відоме лише її ім'я — Ганна.

Кіт Степан — не перший кіт, який здобув всесвітню популярність і рекламує модні бренди. Так, кішечка Шупетт, улюблениця Карла Лагерфельда, постійно брала участь у фотосесіях. А похмура кішка на прізвисько Соус Тардар, більш відома як Grumpy Cat, заробила своїм господарям кілька мільйонів доларів.