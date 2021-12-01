Харьковский кот Степан прорекламировал сумку Valentino
Кот Степан, который прославился по всему миру, благодаря репосту своей фотографии Бритни Спирс, покоряет модные вершины
Украинский кот Степан, который живет со своей хозяйкой Анной в Харькове, продолжает покорять мир. На этот раз модный. Об этом пишет Vogue.
13-летний кот Степан был популярен в соцсетях TikTok и Instagram много лет, но всемирную известность он обрел благодаря Бритни Спирс. На прошлой неделе она опубликовала снимок Степана, проиллюстрировав свой пост и дала ссылку на его аккаунт.
Теперь у кота более 700 тысяч подписчиков в Instagram, а в TikTok за животным следят более 983 000 человек, и их количество растет. А теперь котом заинтересовались и известные бренды. Так, итальянский модный Дом Valentino прорекламировал с помощью Степана свою сумку.
Степан позировал в своей фирменной позе: за столом, глядя мимо камеры с незаинтересованным видом.
Хозяйка Степана уже рассказала, что ее кот становится все более популярным. Его уже упомянули на телеканале Discovery, а MTV даже приобрел права на один из роликов. Также у кота заказывают поздравления с днем рождения.
Сама же хозяйка продолжает хранить инкогнито и не постит свои фотографии. Известно только ее имя – Анна.
Кот Степан – не первый кот, получивший всемирную известность и рекламирующий модный бренды. Так, кошечка Шупетт, любимица Карла Лагерфельда, постоянно принимала участие в фотосессиях. А мрачная кошка по кличке Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat заработала своим хозяевам несколько миллионов долларов.