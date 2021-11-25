Харківський кіт Степан потрапив до Instagram Брітні Спірс (фото, відео)

Загалом на кота Степана підписано понад півтора мільйона людей по всьому світу. Власниця тварини, яка підібрала її крихітним кошеням 13 років тому, навіть не мріяла про подібне.

Смугастий кіт Степан із Харкова став справжньою зіркою мережі: в Instagram на його сторінку підписано 624 тис. користувачів, а в TikTok – майже 965 тис. Але говорити про себе весь світ змусив після того, як його знімок з'явився на сторінці виконавиці Брітні Спірс.

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Співачка опублікувала знімок, на якому Степан вальяжно лежить біля столу, спершись на його край лапою, а поруч стоїть великий келих вина. При цьому вираз обличчя в кота – абсолютно байдужий.

"Я щойно знялася у фільмі "Ідол" (новий серіал від HBO, – прим. ред.) У ньому гарантовано будуть хіти та багато яскравих знімків! Я сподіваюся, що ви, хлопці, добре проводите час, бо я впевнена! Якщо я іноді замовкаю, ви можете спіймати мене де-небудь із цим котом 😜😹🤪! " — підписала фото Брітні.

[ + – ] Фото кота Степана в акаунті Брітні Спірс Фото: loveyoustepan/Instagram

Пост зібрав понад мільйон лайків і понад дев'ять тисяч коментарів, у якому деякі обивателі впізнали Степана, зазначивши, що тепер його побачать мільйони людей по всьому світу.

Як пише "Сегодня", кіт разом зі своєю господинею Ганною живе у звичайній харківській багатоповерхівці. Жінка підібрала його 13 років тому на вулиці, коли йому було лише місяць. Тоді вона й подумати не могла, наскільки популярним стане її вихованець, який зараз перетворився на розкішного семикилограмового красеня. Зняти його захотів навіть канал Discovery.

[ + – ] Байдужий вираз морди Степана викликає у публіки захоплення

Господиня знімає кота з першого дубля та в абсолютній тиші, а потім накладає музику на відео. За її словами, така ідея народилася випадково.

[ + – ] У цій тварині кожен упізнає щось своє

Усе почалося з того, що одного разу вона принесла додому піцу для дітей і поставила коробку на столі на кухні. Степан сів на свій улюблений стілець, але його їжа зовсім не цікавила: він байдуже дивився на неї. Смішний вираз улюбленця змусив господиню взятися за камеру.

[ + – ] кіт Степан на зйомках

Згодом у кадрі з'являлися ананаси, коктейлі, вино, фрукти й тістечка, але незмінною залишалася лише морда Степана, яка виражала абсолютну байдужість до того, що на столі.

Вміння кота забавно сидіти, спершись лапою на стіл, а також спектр його емоцій – від байдужості до відвертої нудьги – зробили його дуже популярним, а знімки тварини вже розбирають на меми. Чого тільки варте відео, де він сумує під пісню Дорна або "розмірковує" про життя в кімнаті зі світломузикою.

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