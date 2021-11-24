Пес-довгомір. Собака породи азавак прославився в мережі через схожість із жирафом

Луїза Крук підібрала Броді на узбіччі дороги, куди пса викинули після того, як його збила машина. Внаслідок ДТП тварина втратила плече та передню лапу.

Пес на прізвисько Броді породи азавак став знаменитим завдяки своєму каліцтву, що зробило його схожим на жирафа. Про незвичайну тварину розповідає Daily Mail.

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Довга шия і плямисте забарвлення справді надають собаці схожість із жирафом. Однак, оптична ілюзія при погляді на Броді, у результаті якої здається, що в нього непомірно довга шия, обумовлена тим, що тварина не має однієї передньої лапи.

Пес був врятований у 2016 році консультантом з маркетингу з Близького Сходу Луїзою Крук. Тварину збила машина, після чого його кинули вмирати на узбіччі. Жінка підібрала його та відвезла до клініки. На жаль, Броді, якому, за оцінками Луїзи, зараз від шести до семи років, довелося ампутувати одну передню лапу та плече.

[ + – ] Броді

В азаваків (африканських хортів афро-азійського типу) і так дуже довгі шиї, але ампутація додала Броді ще більшої довжини.

"Броді — найкрасивіший пес, якого я коли-небудь бачила. Я фанат хортів, а азаваки — одна з моїх улюблених порід. Навіть у тому стані, у якому був Броді, коли я вперше побачила його, — нездатний ходити і відчував біль, — він захопив мене до глибини душі", — розповіла Луїза.

За словами жінки, раніше вона ніколи не бачила живих азаваків.

[ + – ] Собака породи азавак Фото: Открытые источники

"У нього дійсно дуже довга шия, але вона виглядає сміховинно довгою з певних кутів, тому що через відсутність плеча він стає стрункішим у місці шиї. Тому іноді здається, що він лише одна велика шия з прикріпленими ногами, хоча їх всього три", — жартує власниця пса.

Ще однією особливістю Броді є плями на ньому, оскільки зазвичай ця порода рудого кольору і без додаткових малюнків.

Крук зазначає, що зовнішність Броді завжди викликає увагу перехожих. Вони запитують, хто це, коли бачать тварину:

"Не так багато людей знають цю породу. А потім, звичайно, цікавляться, що з ним трапилося, як він втратив ногу. Ну і всім подобаються його плями".

Пес став для його господині справжнім скарбом, який багато чого її навчив. Жінка згадує, що ветеринар, до якого вона привезла підібраного пораненого собаку, ніколи раніше не мав справи з азаваками і просто хотів приспати Броді. Проте тварина всупереч усім прогнозам вижила й одужала.

[ + – ] У будинку Луїзи, крім Броді, мешкають ще кілька врятованих собак

"Від Броді я виразно навчилася не здаватися так легко. Я була така впевнена, що надії немає, і ледь не погодилася приспати його. Зараз я здригаюся при думці про це, коли бачу, як він розцвів. Броді — це собака, на якого я дивлюся, коли мені треба перестати шкодувати себе. Мені ніколи не було так погано, як йому, і він пройшов через усе це, ніби це було ніщо, і з усмішкою на обличчі", — зізнається Луїза.

За її словами, цей пес став для неї справжнім подарунком долі:

"У мене особливий зв'язок з Броді. Він завжди здавався таким вдячним за своє нове життя після того, як залишив пекло, у яке потрапив після автомобільної аварії. Він неймовірно добрий до мене. Він любить бути зі мною на кухні рано-вранці, у той час, як інші собаки ще сплять. Він – єдина ранкова істота в моєму житті".

Луїза доглядає загалом шість собак і врятувала ще близько 60, наглядаючи за ними перш, ніж прилаштувати їх у сім'ї.

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