Пес-длинномер. Собака породы азавак прославилась в Сети из-за сходства с жирафом

Луиза Крук подобрала Броди на обочине дороги, куда пса выбросили после того, как его сбила машина. В результате ДТП животное потеряло плечо и переднюю лапу.

Пес по кличке Броди породы азавак стал знаменитым благодаря своему увечью, сделавшему его похожим на жирафа. О необычном животном рассказывает Daily Mail.

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Длинная шея и пятнистый окрас действительно придают собаке сходство с жирафом. Однако оптическая иллюзия при взгляде на Броди, в результате которой кажется, что у него непомерно длинная шея, обусловлена тем, что у животного нет одной передней лапы.

Пес был спасен в 2016 году консультантом по маркетингу из Ближнего Востока Луизой Крук. Животное сбила машина, после чего его бросили умирать на обочине. Женщина подобрала его и отвезла в клинику. К сожалению, Броди, которому, по оценкам Луизы, сейчас от шести до семи лет, пришлось ампутировать одну переднюю лапу и плечо.

[ + – ] Броди

У азаваков (африканских борзых афро-азиатского типа) и так очень длинные шеи, но ампутация сделала вид Броди еще более удлиненным.

"Броди – самый красивый пес, которого я когда-либо видела. Я фанат борзых, а азаваки – одна из моих любимых пород. Даже в том состоянии, в котором был Броди, когда я впервые увидела его, – неспособный ходить и испытывающий боль, – он восхитил меня до глубины души", – рассказала Луиза.

По словам женщины, раньше она никогда не видела живых азаваков.

[ + – ] Собака породы азавак Фото: Открытые источники

"У него действительно очень длинная шея, но она выглядит смехотворно длинной с определенных углов, потому что из-за отсутствия плеча он становится стройнее у основания шеи. Так что иногда кажется, что он всего лишь одна большая шея с прикрепленными ногами, хотя их всего три", – шутит владелица пса.

Еще одной особенностью Броди являются пятна на нем, поскольку обычно эта порода рыжего цвета и без каких-либо дополнительных рисунков.

Крук отмечает, что внешность Броуди всегда вызывает внимание прохожих. Они спрашивают, кто это, когда видят животное:

"Не так уж много людей знают эту породу. А потом, конечно, интересуются, что с ним случилось, как он потерял ногу. Ну и всем нравятся его пятна".

Пес стал для его хозяйки настоящим сокровищем, который многому ее научил. Женщина вспоминает, что ветеринар, к которому она привезла подобранную раненую собаку, никогда раньше не имел дела с азаваками и просто хотел усыпить Броди. Однако животное вопреки всем прогнозам выжило и поправилось.

[ + – ] В доме Луизы, кроме Броди, живут еще несколько спасенных собак

"От Броди я определенно научилась не сдаваться так легко. Я была так уверена, что надежды нет, и чуть не согласилась усыпить его. Сейчас я содрогаюсь при мысли об этом, когда вижу, как он расцвел. Броди – это собака, на которую я смотрю, когда мне нужно перестать жалеть себя. Мне никогда не было так плохо, как ему, и он прошел через все это, как будто это было ничто, и с улыбкой на лице", – признается Луиза.

По ее словам, этот пес стал для нее настоящим подарком судьбы:

"У меня особая связь с Броди. Он всегда казался таким благодарным за свою новую жизнь после того, как покинул ад, в который попал после автомобильной аварии. Он невероятно добр ко мне. Он любит быть со мной на кухне рано утром, в то время, как остальные собаки еще спят. Он – единственное утреннее существо в моей жизни".

Луиза ухаживает в общей сложности за шестью собаками и спасла еще около 60, присматривая за ними прежде, чем пристроить их в семьи.

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