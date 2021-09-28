Собака с самыми большими ушами на планете попала в Книгу рекордов Гиннеса (фото, видео)

Черно-подпалый кунхаунд Лу была "усыновлена" ветеринаром из Орегона в приюте штата Огайо.

Енотовидная борзая (кунхаунд) по кличке Лу попала в Книгу рекордов Гиннеса как собака, обладающая самыми большими ушами на планете cреди живых собак, сообщается в Instagram-аккаунте Guinness World Records.

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Длина каждого уха животного составляет 34 см, что и обеспечило ей первенство в списке мировых рекордсменов.

[ + – ] Рекордсменка Лу

Как пишет US Today, Лу сначала жила в приюте в Огайо, пока ее там не заметила и не влюбилась в нее с первого взгляда ветеринар Пэйдж Олсен из города Милуоки, штат Орегон. Ее уже тогда покорили "экстравагантно длинные" уши животного. Они и сейчас привлекают внимание людей.

[ + – ] Лу и ее длинные уши Фото: toodaloo.coonhounds/Instagram

"Конечно, каждый хочет дотронуться до ушей, в них очень легко влюбиться всего за один раз", – говорит хозяйка пса. Она отметила, что у всех черно-подпалых кунхаундов красивые длинные уши, просто у некоторых они длиннее обычного.

[ + – ] Пейдж и Лу на карантине

"Их длинные уши волочатся по земле и помогают выслеживать добычу по запаху в полях, причем они находят даже старые или "холодные" следы, которые другие породы собак не могут унюхать", – добавила Пейдж.

Хозяйка рассказала, что идея измерить длину ушей к ней пришла во время пандемии. Американка подчеркнула, что, несмотря на размер, они не требуют какого-то особого ухода, и она проверяет их раз в месяц на предмет чистоты. Сейчас она вместе с питомцем наслаждается славой:

"Теперь людям не терпится получить ее лапа-диграф! Я очень горжусь, что она такая особенная".

Отметим, что рекорд в Книге рекордов Гиннеса стал для Лу третьим. Ранее она уже была отмечена Американским клубом собаководства и на соревнованиях Rally Obedience.

Кроме Лу, у Пейдж живут еще несколько кунхаундов, а о своих питомцах она с радостью рассказывает на странице в соцсети.

[ + – ] Все кунхаунды Пейдж Олсен: Тод, Лу, Бубба и Сэм

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