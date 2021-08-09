Толкающий затопленный автомобиль рядом с хозяйкой пес стал героем сети (видео)

Из-за мощных ливней улицы Глазго превратились в реки, где застрял не один автомобиль, и жители города помогали водителям выбраться из водного плена.

В Великобритании, которая оказалась в эпицентре мощных ливней, женщина, толкающая авто по затопленной улице, и помогающий ей пес в одночасье стали настоящими знаменитостями.

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На видео, опубликованном на просторах Интернета, зафиксированы жительница Глазго по имени Лори Гиллис, одетая в водонепроницаемую одежду, подталкивающая машину, до половины находящуюся в воде. В какой-то момент к ней подплывает пес Пак, который становится на задние лапы, а передними, как и его хозяйка, пытается привести транспортное средство в движение.

Этот момент снял на камеру человек, наблюдавшей за ними из окна рядом стоящего здания. В кадре слышно, как он говорит:

"Собака действительно плавает, и она пытается ее подтолкнуть. Она спрашивает "ручной тормоз выключен?". Ручные тормоза отключены и теперь она будет толкать. Что это? Думаю, это универсал Volkswagen. О, собака сейчас толкает. Блестяще. Вот и все. Собака толкает его. Что за человек-собака! Посмотри на это!".

Когда видео появилось в Facebook, Лори отреагировала на него и объяснила, что происходило.

"Просто делаю доброе дело, помогая этой машине, и хозяева добрались до более сухой земли. Кто-то снял и отправил другу, кто послал это моему другу! Пак – действительно лучшая собака во всем мире!", – написала она.

[ + – ] Тот самый Пак! Фото: Lori Gillies/Facebook

Тем временем синоптики предупредили о новых сильных ливнях и возможных сбоях в поездках в некоторых частях Англии и Северной Ирландии. В некоторых районах прогнозируют до 70 мм осадков.

Ранее мы рассказывали о собаке по кличке Раджа. Пес, который принадлежит Мэри Линн Уитакр и Райану Вашику из Симпсонвилля (Южная Каролина, США) стал знаменитостью после того, как через некоторое время после пропажи вернулся домой посреди ночи и сам позвонил в дверь собственного дома.