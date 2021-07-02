Пропавшая собака вернулась домой и сама позвонила в дверь посреди ночи (видео)

Хозяева никогда не пользовались дверным звонком, однако сообразительное животное подсмотрело его функцию, наблюдая за почтальоном.

Собака по кличке Раджа, принадлежащая Мэри Линн Уитакр и Райану Вашику из Симпсонвилля (Южная Каролина, США) стала знаменитостью, просто позвонив в дверь собственного дома.

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Животное, которое является помесью лабрадора и леопардовой собаки Катахула, убежало со двора, напуганное фейерверками. Перепрыгнув через забор, Раджа скрылась в неизвестном направлении, а хозяева немедленно принялись за поиски любимицы. Они разместили сообщения в соцсетях, а также в своем городе. Однако о собаке не было никаких новостей.

Уитакр признавалась журналистам, что они с мужем были шокированы пропажей пса и чувствовали себя беспомощными. Вашик обошел все близлежащие районы в поисках Раджи, однако собаки и след простыл. Пара всерьез опасалась, что с животным случилось самое страшное, и боялась найти ее где-нибудь на обочине дороги.

Каким же было удивление супругов, когда в 3 часа ночи кто-то настойчиво начал звонить в дверь их дома. Также хозяева услышали, что кто-то царапается у входа. Когда они выглянули в окно, то увидели, что Раджа стоит на пороге на задних лапах и упорно нажимает носом кнопку звонка. Когда Мэри Линн и Райан впустили Раджу, она была вся грязная и в шипах.

Камера видеонаблюдения сняла этот момент, а запись стала вирусной, разлетевшись по Сети и попав на полосы газет через несколько дней.

Как рассказала позже хозяйка животного, ни она, ни ее муж звонком практически никогда не пользовались, и единственное объяснение того, как собака поняла функцию кнопки, может быть в том, что так делал почтальон, а животное просто увидело это в окно.

Мэри Линн поделилась снимками вернувшейся заблуды в Facebook, поблагодарив всех, кто переживал и помогал в поисках животного.

В дальнейшем супруги решили увеличить высоту забора, чтобы Раджа больше не могла через него перепрыгнуть и сбежать.

Ранее мы рассказывали о собаке по кличке Дороти, которая вместе со своими хозяевами живет в Чикаго (США) и может похвастаться сотней тысяч подписчиков в TikTok. Причина такой популярности – необычная внешность животного.