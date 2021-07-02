Зникла собака повернулася додому і сама подзвонила у двері посеред ночі (відео)

Господарі ніколи не користувалися дверним дзвінком, однак кмітлива тварина підглянула його функцію, спостерігаючи за листоношею.

Собака на кличку Раджа, яка належить Мері Лінн Вітакр і Раяну Вашику з Сімпсонвілля (Південна Кароліна, США) стала знаменитістю, просто подзвонивши у двері власного будинку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Тварина, яка є сумішшю лабрадора і леопардового собаки Катахула, втекла з двору, налякана феєрверками. Перестрибнувши через огорожу, Раджа зникла в невідомому напрямку, а господарі негайно взялися за пошуки улюблениці. Вони розмістили повідомлення в соцмережах, а також у своєму місті. Однак, про собаку не було ніяких новин.

Вітакр зізнавалася журналістам, що вони з чоловіком були шоковані пропажею пса і відчували себе безпорадними. Вашик обійшов усі прилеглі райони в пошуках Раджі, проте від собаки і сліду не було. Пара всерйоз побоювалася, що з твариною сталося найстрашніше і боялася знайти її десь на узбіччі дороги.

Яким же було здивування подружжя, коли о 3 годині ночі хтось наполегливо почав дзвонити у двері їхнього будинку. Також господарі почули, що хтось дряпається біля входу. Коли вони визирнули у вікно, то побачили, що Раджа стоїть на порозі на задніх лапах і наполегливо натискає носом кнопку дзвінка. Коли Мері Лінн і Раян впустили Раджу, вона була вся брудна і в шипах.

Камера відеоспостереження зняла цей момент, а запис став вірусним, розлетівшись по мережі і потрапивши на шпальти газет через кілька днів.

Як розповіла пізніше господиня тварини, ні вона, ні її чоловік дзвінком практично ніколи не користувалися, і єдине пояснення того, як собака зрозуміла функцію кнопки, може бути в тому, що так робив листоноша, а тварина просто побачила це у вікно.

Мері Лінн поділилася знімками пса у Facebook, подякувавши всім, хто переймався і допомагав у пошуках тварини.

Надалі подружжя вирішило збільшити висоту забору, щоб Раджа більше не могла через нього перестрибнути і втекти.

Раніше ми розповідали про собаку на кличку Дороті, яка разом зі своїми господарями живе в Чикаго (США) і може похвалитися сотнею тисяч підписників у TikTok. Причина такої популярності — незвичайна зовнішність тварини.