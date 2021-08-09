Собака, який штовхає затоплений автомобіль поряд із господинею, став героєм мережі (відео)

Через потужні зливи вулиці Глазго перетворилися на річки, де застряг не один автомобіль, і жителі міста допомагали водіям вибратися з водного полону.

У Великобританії, яка опинилася в епіцентрі потужних злив, жінка, яка штовхає авто на затопленій вулиці, і собака, який допомагає їй, відразу стали справжніми знаменитостями.

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На відео, опублікованому на просторах інтернету, зафіксовані мешканка Глазго на ім'я Лорі Гілліс, одягнена у водонепроникний одяг, яка підштовхує машину, яка до половини знаходиться у воді. У якийсь момент до неї підпливає собака Пак, який стає на задні лапи, а передніми, як і його господиня, намагається привести транспортний засіб у рух.

Цей момент зняв на камеру чоловік, який спостерігав за ними з вікна поруч розташованої будівлі. У кадрі чутно, як він каже:

"Собака дійсно плаває, і вона намагається її підштовхнути. Вона запитує "ручне гальмо вимкнене?". Ручні гальма відключені й тепер вона буде штовхати. Що це? Думаю, це універсал Volkswagen. О, собака зараз штовхає. Блискуче. Ось і все. Собака штовхає його. Що за людина-собака! Подивися на це!".

Коли відео з'явилося у Facebook, Лорі відреагувала на нього і пояснила, що відбувалося.

"Просто роблю добру справу, допомагаючи цій машині, і господарі дісталися до сухішої землі. Хтось зняв і відправив другу, хто послав це моєму другові! Пак — дійсно найкращий собака в усьому світі!" — написала вона.

[ + – ] Той самий Пак! Фото: Lori Gillies/Facebook

Тим часом синоптики попередили про нові сильні зливи та можливі збої в поїздках у деяких частинах Англії та Північної Ірландії. У деяких районах прогнозують до 70 мм опадів.

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