Собака з найбільшими вухами на планеті потрапив у Книгу рекордів Гіннеса (фото, відео)

Чорно-підпалий кунхаунд Лу була "усиновлена" ветеринаром із Орегона в притулку штату Огайо.

Єнотовидний хорт (кунхаунд) на прізвисько Лу потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як собака, що володіє найбільшими вухами на планеті cреди живих собак, повідомляється в Instagram-акаунті Guinness World Records.

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Довжина кожного вуха тварини становить 34 см, що й забезпечило їй першість у списку світових рекордсменів.

[ + – ] рекордсменка Лу

Як пише US Today, Лу спочатку жила в притулку в Огайо, поки її там не помітила і не закохалася в неї з першого погляду ветеринарка Пейдж Олсен із міста Мілуокі, штат Орегон. Її вже тоді підкорили "екстравагантно довгі" вуха тварини. Вони й зараз привертають увагу людей.

[ + – ] Лу та її довгі вуха Фото: toodaloo.coonhounds/Instagram

"Звичайно, кожен хоче доторкнутися до вух, у них дуже легко закохатися всього за один раз", — говорить господиня пса. Вона зазначила, що у всіх чорно-підпалих кунхаундів красиві довгі вуха, просто в деяких вони довші, ніж зазвичай.

[ + – ] Пейдж і Лу на карантині

"Їхні довгі вуха волочаться по землі та допомагають вистежувати здобич по запаху в полях, причому вони знаходять навіть старі або "холодні" сліди, які інші породи собак не можуть винюхати", — додала Пейдж.

Господиня розповіла, що ідея виміряти довжину вух до неї прийшла під час пандемії. Американка підкреслила, що, незважаючи на розмір, вони не вимагають якогось особливого догляду і вона перевіряє їх раз на місяць на предмет чистоти. Зараз вона разом із вихованицею насолоджується славою:

"Тепер людям не терпиться отримати її лапо-тограф! Я дуже пишаюся, що вона така особлива".

Відзначимо, що рекорд у Книзі рекордів Гіннеса став для Лу третім. Раніше вона вже була відзначена Американським клубом собаківництва та на змаганнях Rally Obedience.

Крім Лу, в Пейдж живуть ще кілька кунхаундів, а про своїх вихованців вона з радістю розповідає на сторінці в соцмережі.

[ + – ] Всі кунхаунди Пейдж Олсен: Тод, Лу, Бубба і Сем

Раніше ми розповідали про собаку, яка допомагала штовхати автомобіль, який заглох під час повені у Великобританії.