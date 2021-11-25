Харьковский кот Степан попал в Instagram Бритни Спирс (фото, видео)

В общей сложности на кота Степана подписаны более полутора миллионов человек по всему миру. Владелица животного, подобравшая его крохотным котенком 13 лет назад, даже не мечтала о подобном.

Полосатый кот Степан из Харькова стал настоящей звездой Сети: в Instagram на его страницу подписаны 624 тыс пользователей, а в TikTok – почти 965 тыс. Но говорить о себе весь мир заставил после того, как его снимок появился на странице исполнительницы Бритни Спирс.

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Певица опубликовала снимок, на котором Степан вальяжно возлегает у стола, облокотившись на его край лапой, а рядом стоит большой бокал вина. При этом выражение лица у кота – абсолютно равнодушное.

"Я только что снялась в фильме "Идол" (новый сериал от HBO, – прим. ред.) В нем гарантированно будут хиты и много ярких снимков! Я надеюсь, что вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я уверена! Если я время от времени замолкаю, вы сможете поймать меня где-нибудь с этим котом😜😹🤪!", – подписала фото Бритни.

[ + – ] Фото кота Степана в аккаунте Бритни Спирс Фото: loveyoustepan/Instagram

Пост собрал более миллиона лайков и свыше девяти тысяч комментариев, в котором некоторые обыватели узнали Степана, отметив, что теперь его увидят миллионы людей по всему миру.

Как пишет "Сегодня", кот вместе со своей хозяйкой Анной живет в обычной харьковской многоэтажке. Женщина подобрала его 13 лет назад на улице, когда ему был всего месяц. Тогда она и подумать не могла, насколько популярным станет ее питомец, который сейчас превратился в роскошного семикилограммового красавца. Снять его захотел даже канал Discovery.

[ + – ] Безучастное выражение морды Степана вызывает у публики восторг

Хозяйка снимает кота с первого дубля и в абсолютной тишине, а затем накладывает музыку на видео. По ее словам, такая идея родилась случайно.

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Все началось с того, что однажды она принесла домой пиццу для детей и поставила коробку на столе в кухне. Степан уселся на свой любимый стул, но еда его совершенно не интересовала: он безразлично смотрел на нее. Смешное выражение любимца заставило хозяйку взяться за камеру.

[ + – ] кот Степан на съемках

Со временем в кадре появлялись ананасы, коктейли, вино, фрукты и пирожные, но неизменным оставалась только морда Степана, выражающая абсолютное безразличие к тому, что на столе.

Умение кота забавно сидеть, облокотившись лапой о стол, а также спектр его эмоций –от равнодушия и безразличия до откровенной скуки – сделали его очень популярным, а снимки животного уже разбирают на мемы. Чего только стоит видео, где он грустит под песню Дорна или "размышляет" о жизни в комнате со светомузыкой.

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