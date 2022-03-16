Степане, ти де? Найвідоміший кіт Харкова не виходить на зв'язок майже два тижні

Про долю тварини нічого невідомо.

Знаменитий кіт Степан із Харкова, у якого в Instagram понад мільйон підписників по всьому світу, перестав виходити на зв'язок. Остання публікація на його обліковому записі датована 3 березня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

В останньому на сьогоднішньому дні дописі — фото тварини, а також знімки руйнувань, які отримав Харків із моменту вторгнення російських військ 24 лютого.

"Ми живі! 🇺🇦❤️ Люди, зупиніть війну! Російська армія продовжує бомбити мирне населення України!" — йшлося у підписі.

Проте з того часу жодного нового фото чи допису в акаунті немає, що не на жарт стривожило підписників. У коментарях багато хто цікавиться, куди зник Степан, і чи все з ним гаразд.

"Привіт, друзі, деякі з вас писали мені повідомлення, щоб запитати, чи є у мене новини від Анни та Степана. На жаль, я цього не зробив, і вони не бачили моїх особистих повідомлень. Давайте все тримати їх у своїх думках", "Степане, бережи себе, будь ласка", "Ми завжди турбуємося про вас, вашу родину й усіх ваших людей, це має припинитися зараз же", — пишуть користувачі.

13-річний Степан прославився після того, як його фото поділилася у себе на сторінці американська співачка Брітні Спірс. З того часу кількість його підписників зросла із 600 тисяч до мільйона. Користувачі в захваті від розслабленої та меланхолійної тварини. Після слави Степан навіть рекламував світові бренди.

Побоювання підписників безпеки кота небезпідставні. Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків удень та вночі, руйнуючи житлові будинки та міську інфраструктуру. З початку війни загинуло понад 500 мирних жителів.