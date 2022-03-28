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Стиль жизни Российско-украинская война

Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для украинских животных

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Фото: loveyoustepan | Кот Степан

На данный момент сам Степан является беженцем и переживает трудные времена во Франции.

Самый известный кот Украины Степан сообщил на своей Instagram-странице с 1,2 млн фолловеров о том, что с помощью своих поклонников он собрал более 10 тысяч долларов на помощь украинским животным, пострадавшим от войны.

Деньги будут переданы ряду благотворительных организаций, в частности фонду "Happy Paw", гуманистическому движению UAnimals, парку XII Месяцев, объединению "Плюшка" и Николаевскому зоопарку.

Знаменитый кот Степан собрал более 10 тысяч долларов для животных Украины

"Ваш вклад бесценен — благодаря вашей поддержке мы сможем обеспечить достойный уход и лечение для каждого животного в Украине", — отметил Степан под новым постом в соцсети, поблагодарив всех, кто присоединился к благотворительным сборам.

Харьковчанин Степан объявил о сборе средств для помощи украинским животным

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину и бомбардировок украинских городов, в частности Харькова, Степан исчез из соцсетей и его судьбой обеспокоились тысячи поклонников. Впоследствии Степан нашелся. Оказалось, что они с владелицей уехали в Европу.

Также Фокус писал о значительном пожертвовании в размере 100 млн долларов для украинских беженцев от бывшей жены Джеффа Безоса и самой богатой и влиятельной женщины мира Маккензи Скотт.