В экопарке под Харьковом из-за обстрелов погибли двое кенгуру (видео)

Часть выживших животных переехали в дом народного депутата и владельца экопарка Александра Фельдмана.

"Фельдман-Экопарк", который находится под Харьковом, продолжает нести потери из-за российской агрессии в Украине. В результате последнего обстрела в нем погибли двое кенгуру, которые жили в экспозиционной зоне "Австралия", сообщили в пресс-службе экопарка.

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Владелец экопарка, народный депутат Александр Фельдман, в своем видеообращении на странице в Facebook рассказал, что часть животных забрал домой.

"Мой дом превратился в ковчег Ноя, я сам — немного стал Мазаем. В каждой комнате, в каждом углу кто-то живет. В бассейне живут марабу, черепахи. На кровати, под кроватью кто-то есть. Я сплю рядом с обезьянами, у меня в ногах стоят четыре ящика с животными", – признался он.

Федьдман добавил, что сотрудники экопарка продолжают операции по спасению животных, однако это сложно, поскольку он находится на линии огня. В нем остаются честь животных, и сейчас волонтеры и работники ищут транспорт, чтобы привезти сено для 20 пони, 10 ишаков и 30 лошадей.

[ + – ] Александр Фельдман часть животных забрал к себе домой

По словам депутата, те питомцы, кто выжил, очень напуганы, к ним сложно добраться, чтобы покормить. Кроме того, не хватает корма для них, поэтому парк нуждается в поддержке

В первые дни войны в парке погибли животные после того, как на территорию попали несколько снарядов. Он находится рядом с окружной дорогой в селе Лесное вблизи мегаполиса, где ВСУ подбили несколько единиц вражеской техники. Известно, что некоторые животные сбежали, в частности волки.

Кроме того, в результате обстрелов погибли двое сотрудников, которые кормили обитателей экопарка.

"Фельдман Экопарк" был любимым местом отдыха харьковчан, также туда приезжали туристы со всей Украины. В его коллекции – более 300 животных.

Тем временем Россия продолжает обстрелы Харькова. В ночь с 9 на 10 марта один из снарядов попал в недавно открытый торговый центр "Никольский", существенно разрушив здание. Также армия РФ не прекращает обстрелы жилых кварталов города.