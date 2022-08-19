В Украине заметили редчайшие ретро-машины на автовозе: их спасают от войны (видео)

Ретро-автомобили вывозят из Харьковской области, чтобы спасти от обстрелов. Ранее их выставляли в "Фельдман-Экопарке", который серьезно пострадал во время боевых действий.

Под Киевом заметили автовоз с раритетными старинными машинами. Выяснилось, что автомобили решили вывезти подальше от зоны боевых действий. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

[ + – ] На авто видны логотипы "Фельдман-Экопарк" Фото: с сайта ТопЖыр

Авто удалось идентифицировать. Первый на автовозе – Zimmer Golden Spirit. Он построен в 80-х годах, но его дизайн выполнен в духе 30-х. Интересно, что в отделке использована даже позолота.

[ + – ] Коллекция авто в "Фельдман-Экопарке" [ + – ] Golden Spirit [ + – ] Ford A [ + – ] Копия винтажного Mercedes-Benz

Далее следует Ford A 1929 года – это единственный полностью оригинальный автомобиль этой модели в Украине. Третья машина – современную копия спортивного Mercedes-Benz 1926 года.

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Эти ретро-авто ранее были частью экспозиции "Эко Парка" Александра Фельдмана под Харьковом (об этом свидетелствуют логотипы на кузове машин). Как известно, с 24 февраля он постоянно подвергался обстрелам российских войск, что привело к гибели редких животных и разрушениям. По словам Александра Фельдмана, ландшафтный парк фактически уже не существует.

Часть животных пришлось усыпить, а часть – передислоцировали в другие зоопарки. Теперь очевидно взялись вывезти и машины. Следует отметить, что в коллекция ретро-авто в "Фельдма-Экопарке" была гораздо большей – среди прочего, она включала массовый Ford T, спортивные MG TD, Shelby Cobra и Lotus Seven. На данный момент неизвестно, сколько именно из них уцелели.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине во время войны отреставрировали уникальный ЗАЗ "Перспектива". До наших дней уцелел лишь один такой автомобиль.