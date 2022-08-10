Гелендваген в миниатюре: британцы выполнили яркий тюнинг Suzuki Jimny (видео)

Компактный Suzuki Jimny превратили в уменьшенную копию Гелендвагена в тюнинге от Brabus. Внедорожнику изменили дизайн, а его салон отделали дорогой кожей.

В Великобритании появился очень необычный Suzuki Jimny. Внедорожник превратили в уменьшенную копию Mercedes-Benz G-Class в исполнении от Brabus. Видео с оригинальным авто опубликовали на Youtube-канале Collecting Cars.

[ + – ] Внедорожнк получил 18-дюймовые литые диски Фото: скриншот/youtube

Тюнинг Suzuki Jimny "под Гелендваген" набирает популярности из-за схожести двух моделей. Подобные авто сейчас выпускают под заказ несколько ателье, однако британский вариант внедорожника оказался одной из самых точных копий Mercedes G-Class.

[ + – ] Салон Suzuki Jimny обшили дорогой кожей Фото: скриншот/youtube

В качестве образца для подражания выбрали Mercedes-AMG G63 от Brabus. Тюнеры воссоздали фары, решетку радиатора и передний бампер Гелендвагена, добавили дуги и расширители арок. Дверные ручки взяли у настоящего G-Class. Кроме того, внедорожник получил 18-дюймовые литые диски.

[ + – ] Внедорожник сохранил скромный 1,5-литровый двигатель на 102 л. с.

Салон Suzuki Jimny также основательно переработан. В отделке использованы стеганная кожа и пластик "под карбон", а еще установлены фирменные вентиляционные дефлекторы Mercedes в виде турбин.

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Характеристики Suzuki Jimny не изменились, ведь силовой агрегат остался неизменным. Внедорожник оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 102 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП, сохранен и полный привод с понижающей передачей.

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