Для любителей бездорожья: представлен самый экстремальный и дорогой Suzuki Jimny (видео)

Миниатюрный Suzuki Jimny доработали и улучшили его проходимость. Автомобиль лучше подготовлен к бездорожью и способен преодолевать глубокие броды.

В линейке Suzuki Jimny 2022 появилась новая версия Sierra 4Sport Limited Edition. Автомобиль подготовили к серьезному бездорожью. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Suzuki.

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[ + – ] На крыше появился багажник Фото: Suzuki

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Новый Suzuki Jimny Sierra 4Sport Limited Edition презентовали в Бразилии. Там миниатюрный внедорожник уже доступен для заказа по цене от $35 100. Доработанный вариант ощутимо подорожал по сравнению со стандартной моделью. Впрочем, и комплектация Suzuki Jimny существенно расширена.

[ + – ] Отделку салона разбавляют голубые вставки Фото: Suzuki

Автомобиль получил шноркель, багажник на крыше, подножки и дополнительную защиту днища. Появились и 15-дюймовые стальные диски с огромными внедорожными шинами.

[ + – ] Сиденья обшиты износостойким нубуком Фото: Suzuki

Отделку салона разбавляют ярко-голубые вставки. Кроме того, сиденья обшиты износостойким нубуком и украшены надписями 4Sport. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль и мультимедийную систему.

[ + – ] Мощность двигателя Suzuki Jimny увеличили до 107 л. с.

Мощность 1,5-литрового бензинового двигателя увеличили со 102 до 107 л. с. Suzuki Jimny 4Sport Limited Edition оснащен 4-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей. После доработки внедорожник может форсировать броды глубиной до 60 см.

Ранее Фокус сообщал, что в нынешнем году появится удлиненный пятидверный Suzuki Jimny для семьи. Его оснастят гибридной установкой.