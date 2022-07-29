Для любителей бездорожья: представлен самый экстремальный и дорогой Suzuki Jimny (видео)
Миниатюрный Suzuki Jimny доработали и улучшили его проходимость. Автомобиль лучше подготовлен к бездорожью и способен преодолевать глубокие броды.
В линейке Suzuki Jimny 2022 появилась новая версия Sierra 4Sport Limited Edition. Автомобиль подготовили к серьезному бездорожью. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Suzuki.Важно
Новый Suzuki Jimny Sierra 4Sport Limited Edition презентовали в Бразилии. Там миниатюрный внедорожник уже доступен для заказа по цене от $35 100. Доработанный вариант ощутимо подорожал по сравнению со стандартной моделью. Впрочем, и комплектация Suzuki Jimny существенно расширена.
Автомобиль получил шноркель, багажник на крыше, подножки и дополнительную защиту днища. Появились и 15-дюймовые стальные диски с огромными внедорожными шинами.
Отделку салона разбавляют ярко-голубые вставки. Кроме того, сиденья обшиты износостойким нубуком и украшены надписями 4Sport. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль и мультимедийную систему.
Мощность 1,5-литрового бензинового двигателя увеличили со 102 до 107 л. с. Suzuki Jimny 4Sport Limited Edition оснащен 4-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей. После доработки внедорожник может форсировать броды глубиной до 60 см.
Ранее Фокус сообщал, что в нынешнем году появится удлиненный пятидверный Suzuki Jimny для семьи. Его оснастят гибридной установкой.