Для любителів бездоріжжя: представлений найекстремальніший і найдорожчий Suzuki Jimny (відео)
Мініатюрний Suzuki Jimny доопрацювали та покращили його прохідність. Автомобіль краще підготовлений до бездоріжжя та здатний долати глибокі броди.
У лінійці Suzuki Jimny 2022 з'явилася нова версія Sierra 4Sport Limited Edition. Автомобіль підготували до серйозного бездоріжжя. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Suzuki.Важливо
Новий Suzuki Jimny Sierra 4Sport Limited Edition презентували в Бразилії. Там мініатюрний позашляховик уже доступний для замовлення за ціною від 35 100 доларів. Доопрацьований варіант відчутно подорожчав у порівнянні зі стандартною моделлю. Втім, і комплектацію Suzuki Jimny суттєво розширено.
Автомобіль отримав шноркель, багажник на даху, підніжки та додатковий захист днища. З'явилися й 15-дюймові сталеві диски з величезними позашляховими шинами.
Оздоблення салону розбавляють яскраво-блакитні вставки. Крім того, сидіння обшиті зносостійким нубуком і прикрашені написами 4Sport. Комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль і мультимедійну систему.
Потужність 1,5-літрового бензинового двигуна збільшили зі 102 до 107 к. с. Suzuki Jimny 4Sport Limited Edition оснащений 4-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом із понижувальною передачею. Після доопрацювання позашляховик може форсувати броди завглибшки до 60 см.
Раніше Фокус повідомляв, що цього року з'явиться подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny для сім'ї. Його оснастять гібридною установкою.