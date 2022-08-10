"Гелендваген" у мініатюрі: британці виконали яскравий тюнінг Suzuki Jimny (відео)

Компактний Suzuki Jimny перетворили на зменшену копію "Гелендвагена" в тюнінгу від Brabus. Позашляховику змінили дизайн, а його салон обробили дорогою шкірою.

У Великій Британії з'явився дуже незвичайний Suzuki Jimny. Позашляховик перетворили на зменшену копію Mercedes-Benz G-Class у виконанні від Brabus. Відео з оригінальним авто опублікували на YouТube-каналі Collecting Cars.

[ + – ] Позашляховик отримав 18-дюймові литі диски Фото: скриншот/youtube

Тюнінг Suzuki Jimny "під "Гелендваген" набирає популярності через схожість двох моделей. Подібні авто зараз випускають на замовлення кілька ательє, проте британський варіант позашляховика виявився однією з найточніших копій Mercedes G-Class.

[ + – ] Салон Suzuki Jimny обшили дорогою шкірою Фото: скриншот/youtube

Як зразок для наслідування вибрали Mercedes-AMG G63 від Brabus. Тюнери відтворили фари, ґрати радіатора та передній бампер "Гелендвагена", додали дуги та розширювачі арок. Дверні ручки взяли в справжнього G-Class. Крім того, позашляховик отримав 18-дюймові диски.

[ + – ] Позашляховик зберіг скромний 1,5-літровий двигун на 102 к. с.

Салон Suzuki Jimny також ґрунтовно перероблений. В обробці використані стьобана шкіра та пластик "під карбон", а також встановлені фірмові вентиляційні дефлектори Mercedes у вигляді турбін.

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Характеристики Suzuki Jimny не змінилися, адже силовий агрегат залишився незмінним. Позашляховик оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП, збережений і повний привід із понижувальною передачею.

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